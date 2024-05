Como reagir a Ventura? Com mãos limpas e consciência tranquila

Como todos os mitómanos desesperados por atenção, André Ventura acorda a cada santo dia com a urgência de deixar a sua marca na História. Esta semana, já entrou para os compêndios com uma das opiniões mais absurdas da história do Direito português, ao considerar que as declarações do Presidente da República acerca das reparações às antigas colónias são um crime de “traição à pátria”, pelo qual Marcelo Rebelo de Sousa deve ser condenado a uma estadia de pelo menos dez anos na prisão.

