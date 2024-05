Rui Moreira diz que funcionamento da AIMA “atinge foros de escândalo”

O presidente da Câmara Municipal do Porto considerou nesta sexta-feira que o funcionamento da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) "atinge foros de escândalo" e que aquela entidade "não está a cumprir a sua missão".

"A AIMA não está a cumprir aquilo que são as suas obrigações perante aqueles que são os imigrantes que se querem legalizar em Portugal. Objectivamente, eu acho que isto atinge foros de escândalo", afirmou Rui Moreira, numa conferência de imprensa convocada pelo autarca para esta manhã.

Rui Moreira considerou que a AIMA tem como missão o "acolhimento e integração" de migrantes mas que, "objectivamente, não está a funcionar".

O autarca referiu que há mais de 7500 processos em tribunal contra a AIMA "por atrasos de regularização de cidadãos estrangeiros", o que tem causado problemas: "Ao mesmo tempo que nós queremos imigrantes, não somos capazes de os acolher. Temos uma instituição cuja competência é tratar dos imigrantes e não estão a ser devidamente tratados".

E continuou: "Aquilo que acontece é que um imigrante em situação ilegal está sujeito a um conjunto de pressões, nomeadamente na sua relação com o mercado de trabalho, isto é uma situação que me preocupa".

Moreira defendeu que os imigrantes têm "que ter acesso a tudo aquilo que os portugueses têm acesso e, se não são legalizados, alguma coisa está mal". Criticou também a actuação da AIMA no caso da agressão a imigrantes no Bonfim.

No dia 04, homens encapuzados forçaram a entrada numa casa onde vive um grupo de imigrantes no Porto, tendo-os agredido, um ataque que foi considerado como tendo motivações racistas.

"Naquele sábado, esta agência ligou para a Câmara Municipal do Porto a perguntar o que a CMP pode fazer relativamente aos imigrantes. Esta é uma competência deles, com meios deles, com um escritório aqui deles e perguntam-nos a nós?", questionou Rui Moreira.

No dia 06, o independente que preside a autarquia do Porto considerou que aquele ataque é "inaceitável e um crime de ódio", defendendo a extinção da AIMA e a utilização dos recursos de que dispõe para habilitar os municípios a darem uma resposta e a reforçar as forças policiais dos recursos de que hoje não dispõem para combater a criminalidade.

"Repito, a AIMA é uma agência inoperante que desperdiça dinheiros públicos sem o cumprimento da missão a que se propôs e, por isso, deve ser extinta", insistiu, em declarações no início da reunião do executivo municipal.

No mesmo dia, o sindicato dos trabalhadores da AIMA avisou que não serão "bode expiatório" para "a incapacidade de outros", classificando de "infelizes" as declarações do autarca do Porto que defendeu a extinção daquele organismo na sequência do ataque contra migrantes.

"A AIMA e os seus trabalhadores não servirão de arma de arremesso nem de "bode expiatório" para a manifesta incapacidade de outros", avisou, numa resposta à Lusa, o Sindicato dos Funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SINSEF).