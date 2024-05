Um rapaz confundiu um milionário com um sem-abrigo, ajudou-o e foi recompensado

Quando o alarme de incêndio do condomínio onde reside Matt Musbice disparou, o homem saltou da cama, saindo para a rua com um aspecto andrajoso. Afinal, não havia qualquer problema, mas, já que estava na rua, Matt achou que podia ir beber um café para começar o dia: e, enquanto esperava pela bebida, recolheu-se num canto da esplanada do estabelecimento, em Baton Rouge, Luisiana (EUA),​ para o seu momento de oração. Foi nesse instante que Kevin Ellis apareceu, como registaram as câmaras de segurança da loja.

Kevin, de nove anos, ficou sensibilizado pela situação de “pobreza” de Matt e avaliou que podia fazer algo para o ajudar, usando o dólar que o pai lhe tinha dado pelas suas boas notas escolares.

“Comecei a abrir os olhos lentamente, e vinha um miúdo na minha direcção, mais ou menos da minha altura, de camisola cinzenta, com o punho erguido”, contou Matt, dando a entender que terá ficado assustado no primeiro instante. Mas a situação tornou-se mais bizarra quando viu que a criança segurava uma nota: “Se és um sem-abrigo, tens aqui um dólar”, disse Kevin.

Matt, que desenvolveu vários produtos para utilização ao ar livre, amealhando uma fortuna de mais de cem milhões de dólares, ficou sem palavras. Ao canal televisivo WBRZ News, o empresário, que partilhou a história no Instagram, confessou que a acção de Kevin lhe devolveu a fé na humanidade, ao entregar-lhe a única nota que tinha no bolso: “Isto diz muito do teu carácter”, afirmou, acrescentando que, se mais crianças da geração de Kevin forem como ele, estas acções podem mudar o mundo.

E depressa encontrou uma maneira de compensar o bom instinto do rapaz: primeiro, pagou-lhe o pequeno-almoço (que Kevin aceitou, mas só depois de ter ido pedir autorização ao pai) e depois levou-o à BuckFeather, uma loja de artigos desportivos que gere, para um sprint de compras: o menino pode escolher tudo o que quis em 40 segundos. E uma das suas escolhas foi uma bicicleta. “Sabes quando isto custa?”​, pergunta Matt. “Uns cem dólares?” E Matt esclarece: “Dois mil dólares!”