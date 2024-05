Fim-de-semana na TV: Parts, Cannes, A Lei da Terra e o Grito na Eurovisão

CINEMA

O Que o Céu Permite

TVCine Edition, sábado, 22h

Depois do êxito de Sublime Expiação, Douglas Sirk voltou a juntar o par Jane Wyman e Rock Hudson e criou mais um melodrama: a história de uma viúva, ainda jovem, numa pequena cidade, e da sua relação com um ainda mais jovem jardineiro – um escândalo local.

A Lei da Terra

RTP2, sábado, 23h23

Produzido pela cooperativa Grupo Zero, em 1977, é um documento pós-revolucionário militantemente focado no processo da Reforma Agrária. Reclama-se a terra para quem a trabalha, redefinem-se relações laborais, organizam-se os camponeses, ocupam-se terras. Apesar de resultar de um trabalho colectivo, a realização costuma ser creditada a Alberto Seixas Santos.

Broker - Intermediários

TVCine Edition, domingo, 8h50

De tapete vermelho estendido ao Festival de Cannes, que se realiza de 14 a 25 de Maio, o canal exibe uma maratona de filmes que marcaram o certame francês nos últimos anos. O primeiro é este Broker - Intermediários, um drama do japonês Hirokazu Kore-eda que lhe valeu o Prémio do Júri Ecuménico e a Song Kang-ho o galardão de melhor actor. Centra-se em dois amigos que roubam bebés que são deixados por pais que não podem cuidar deles na igreja. Depois, vendem-nos no mercado negro da adopção. Só que uma mãe que volta atrás e os detectives no encalço deles complicam tudo.

O especial prossegue com Reino Animal, de Thomas Cailley (às 10h55); Os Piores, de Lise Akoka e Romane Gueret (13h05); O Processo Goldman, de Cédric Kahn (14h45); As Ervas Secas, de Nuri Bilge Ceylan (16h45); O Pub the Old Oak, de Ken Loach (20h05); O Sol do Futuro, de Nanni Moretti (22h); e O Éden, de Andrés Ramírez Pulido (23h35).

Academia de Polícia

Star Movies, domingo, 11h55

Oportunidade para rever a matéria dos filmes cómicos que marcaram toda uma década (de 1984 a 1994) com as tropelias de um grupo de cadetes improváveis e do seu não menos excêntrico Comandante Lassard. O Star Movies emite os sete títulos do franchise de uma assentada.

Kramer Contra Kramer

AXN Movies, domingo, 14h

Ted Kramer (Dustin Hoffman, Óscar de melhor actor) é apanhado de surpresa quando a mulher, Joanna Kramer (Meryl Streep, Óscar de melhor actriz secundária), sai de casa deixando a seu cargo Billy (Justin Henry, Óscar de melhor actor secundário aos oito anos), o filho de ambos.

Até então, Ted dedicava-se apenas aos negócios; agora, tem de os conciliar com o trabalho doméstico e o cuidado do filho. Quando consegue finalmente ajustar-se à nova realidade, Joanna reaparece para levar Billy. Ted recusa-se e o combate pela custódia do menino trava-se em tribunal, num processo devastador para todos. Em 1979, Robert Benton dirigiu este filme que, além dos Óscares para Hoffman, Streep e Henry, ganhou nas categorias de melhor filme e realizador.

Crown Vic

Hollywood, domingo, 21h30

Thriller policial de Joel Souza, com acção concentrada numa só noite. Dois agentes (Thomas Jane e Luke Kleintank) patrulham o centro de Los Angeles. Um é veterano, com modos próprios de lidar com situações difíceis; o outro, um novato cheio de ideais ainda frescos da academia.

SÉRIE

Isabel

TVI, sábado, 1h

O percurso da escritora Isabel Allende é retratado neste drama biográfico de três episódios, de produção chilena, com Daniela Ramírez no papel titular. Estreada em 2021, ano em que Allende fez 79 anos, a minissérie abarca vários capítulos de uma vida abençoada pelo sucesso planetário, marcada pela tragédia pessoal, entrelaçada com conflitos políticos e indissociável do feminismo.

DOCUMENTÁRIOS

A Aventura de David Attenborough pelo Mundo

RTP1, sábado, 10h

Semanalmente, a RTP emite um episódio da série documental de 2021 em que o naturalista britânico David Attenborough – que acaba de completar 94 anos sem querer ouvir falar em reforma – viaja mundo fora para nos dar a conhecer a natureza que pulsa em sítios tão fascinantes como a Grande Barreira de Coral (o destino deste primeiro episódio), as florestas do Bornéu ou as ilhas Galápagos.

…E Antes de Abril?

RTP1, sábado, 12h25

Retrato do Portugal pré-Revolução dos Cravos, a partir de testemunhos de quem viveu sob o jugo do Estado Novo. Falam da miséria nos campos, da sorte que era poder ir à escola, do azar de ir à guerra, do relegar das mulheres para segunda condição. E também da vida na clandestinidade, da resistência à ditadura, das torturas pela PIDE, de um dia-a-dia com medo da própria sombra. São histórias “de quem viveu antes do 25 de abril de 1974” e “de quem lutou pela liberdade”, resume a RTP. “Histórias que nunca devem ser esquecidas”, acrescenta. Desenvolve-se em duas partes, com continuação para a semana.

O Bairro Português de Malaca

RTP2, domingo, 3h20

Pedro Palma realiza esta viagem a Malaca, na Malásia, em busca do legado dos portugueses que subsiste neste bairro da cidade – um bairro ameaçado pela construção imobiliária.

MÚSICA

Festival Eurovisão da Canção 2024

RTP1, sábado, 20h

Em directo da cidade sueca de Malmö, escutam-se os finalistas da 68.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, onde Iolanda representa Portugal com Grito.

Mário Laginha & Pedro Burmester tocam Bernardo Sassetti

RTP2, sábado, 3h

Mário Laginha, Pedro Burmester e Bernardo Sassetti formaram, durante anos, os 3 Pianos. A morte de Sassetti, em 2012, interrompeu abrupta e tragicamente o projecto. Ficaram as memórias, a ligação, a amizade e a música do compositor que partiu demasiado cedo. Gravado em Setembro de 2022, na Figueira da Foz, este concerto presta-lhe homenagem com música sua e também de Piazzolla, Ravel e Laginha.

Cristina Nóbrega ao Vivo no São Luiz

RTP2, domingo, 22h54

Registo de Vida, o espectáculo que a fadista Cristina Nóbrega levou ao palco da sala lisboeta, no passado dia 27 de Março, a convite do Museu do Fado, descrito pela folha de sala como “uma viagem intensa e inesquecível por temas do seu repertório, da sua vida, dos seus poetas e compositores”. É acompanhada por Luís Ribeiro (guitarra portuguesa), Miguel Gonçalves (viola de fado), João Penedo (contrabaixo) e Luís Pedro (percussão).

DANÇA

Wang Ramirez: Parts

RTP2, sábado, 22h03

“A humanidade ocupa o centro do palco, nas suas vestes mais modestas”. É nestes termos que a Wang Ramirez, a companhia francesa formada pela dupla de coreógrafos Honji Wang e Sébastien Ramirez, apresenta esta criação de 2021. As Parts do título são os quatro segmentos que compõem o espectáculo: Beautiful me, Digilegs, Flag e Water.

DESPOR TO

Taça do Mundo de Ginástica Rítmica 2024

RTP2, domingo, 14h30 e 17h40

Ligação directa à Portimão Arena para assistir às provas finais da competição mundial que se está a realizar na cidade algarvia desde sexta-feira, com a participação de cerca de 160 atletas de 35 países.

INFANTIL

Uma Aventura do Outro Mundo (VP)

Hollywood, sábado, 10h40

Comédia animada com realização dos irmãos Wolfgang e Christoph Lauenstein, responsáveis pela oscarizada curta Balance. Luís, um rapaz solitário de 12 anos, conhece três alienígenas cuja nave se despenhou no seu quintal. Mas os novos amigos estão sob ameaça de um inimigo mortal: o pai de Luís, um ovnilogista convicto de que extraterrestres são seres muito perigosos.

A Idade da Pedra (VP)

Panda Kids, domingo, 13h30

Animação em stop-motion por Nick Park (Wallace e Gromit: A Maldição do Coelhomem), com vozes de Mariana “Bumba na Fofinha” Cabral, José Pedro Vasconcelos e Eduardo Madeira na versão portuguesa. Quando uma tribo de homens das cavernas é expulsa das suas terras, um rapaz une o clã contra o inimigo, numa batalha de futebol que se tornará épica.