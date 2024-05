Numa Eurovisão marcada por protestos, incidentes e apupos, iolanda aposta na “paixão”

Contra todos os protestos, é possível que Eden Golan, a cantor israelita de 20 anos que fez carreira na Rússia e voltou a Israel aquando da invasão da Ucrânia, venha a ganhar a 68.ª edição da Eurovisão. A final do festival decorre este sábado, a partir das 20h, na Malmö Arena, com transmissão em directo a partir da Suécia na RTP1. Se nos guiarmos pelas apostas, o site Eurovision World, que compila as tendências de várias casas de jogos, coloca em primeiro lugar a Croácia (Baby Lasagna, com Rim tim tagi dim), atribuindo-lhe 44% de hipóteses de ganhar. Só que logo a seguir, com 22% de probabilidades de vitória, está Hurricane, a canção israelita que, quando ainda se chamava October rain e referia explicitamente os ataques do Hamas de 7 de Outubro, foi rejeitada pelo concurso. Grito, a canção da portuguesa iolanda, aparece em 23.º lugar.

