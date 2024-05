É oficial: a Suíça ganhou a Eurovisão

A Suíça ganhou a Eurovisão pela terceira vez, algo que não acontecia desde 1982. Tudo graças a The Code, cantada por Nemo. A vitória foi renhida até ao fim: o país ganhou o voto dos júris internacionais, mas os votos do público só foram anunciados no fim, com 226 pontos a juntarem-se aos 365 que já tinha, num total de 591 pontos, destronando a Croácia, que era a favorita com a canção Rim Tim Tagi Dim, interpretada por Baby Lasagna. Portugal, com o Grito de iolanda, ficou em décimo lugar, com 152 pontos.

Chega assim ao fim, este sábado à noite, a 68.ª edição do festival, a mais controversa pelo menos dos últimos anos, cheia de tensão, apelos a boicotes, apupos, uma desqualificação e vários outros escândalos. Israel, o país que foi constantemente apupado, ficou em quinto lugar, com Hurricane, de Eden Golan, que foi, com 12 pontos, a canção mais votada pelos espectadores portugueses – o júri, encabeçado por Mimicat, a vencedora do ano passado, que pediu "amor e paz" quando falava, não pontuou Israel. Os apupos e gritos de "Palestina livre" na arena, audíveis em vídeos captados pelo público, foram mascarados na transmissão da actuação da cantora, com a repetição dos mesmos gritos entusiásticos, a anos-luz das reacções efusivas e mais espontâneas que se ouviam, por exemplo, quando Zorra, a canção de Espanha, foi interpretada pelo duo Nebulossa, com pessoas a completarem a letra.

Não houve, contudo, tentativas de escamotear que, sempre que um júri nacional dava pontos a Israel, os apupos eram generalizados. Houve também apupos para a desqualificação de Joost Klein, concorrente dos Países Baixos, por uma altercação com uma operadora de câmara. No público, viram-se espectadores com óculos a dizer "Europapa", o nome da canção que não foi ouvida durante a cerimónia. Há relatos de, ao início do espectáculo, produtores a falarem com o público sobre isso terem sido apupados.

A noite começou com Victoria, a princesa herdeira da Suécia a falar, passando para a voz do oscarizado compositor e produtor Ludwig Göransson e para Björn Skifs, da banda dos anos 1970 Blue Swede, a cantar Hooked on a Feeling, a popular versão que cantava na altura. O desfile das bandeiras dos vários países que participam fez-se ao som de êxitos pop suecos de nomes como Ace of Base, Roxette, Lykke Li, Icona Pop ou Axwell & Ingrosso. iolanda, a concorrente portuguesa, desfilou com um vestido personalizado Trashy Clothing, que se apresenta como "marca de luxo anti-luxo da Palestina", alusivo ao trabalho do cartunista palestiniano Naji Al Ali, que foi assassinado nos anos 1980. A artista tinha também as unhas pintadas com alusões à bandeira da Palestina.

Mais tarde, quando apresentou Grito, iolanda manteve as unhas pintadas, mas mudou o vestido para o branco normal que tem usado. No final, tal como o concorrente francês Slimane, que já tinha interrompido a actuação no ensaio-geral para fazer um discurso, falou de paz, declarando: "Muito obrigado, a paz vai prevalecer". Talvez por isso, a conta oficial da Eurovisão no Instagram publicou um vídeo da primeira semifinal de terça-feira, em que as unhas estavam brancas, legendado como se se tratasse da actuação da final. No site oficial do festival, em que colocam fotografias, estão fotografias dessa mesma semifinal, também etiquetadas de maneira errada. Além disso, o vídeo da actuação foi o penúltimo a ser publicado no YouTube, só tendo ficado disponível depois do fecho das votações.

Nemo nasceu em 1999, em Bienna, lançou o seu primeiro EP em 2015, é também rapper e uma pessoa não-binária e foi concorrente da versão suíça d'A Máscara. A operática e dramática The Code, com um toque de drum'n'bass e Mozart, ficou em quinto no voto dos espectadores. Lida justamente com o carácter não-binário de quem o interpreta, falando em "quebrar o código", e perceber finalmente quem é. Foi co-escrita por Nemo e Benjamin Alasu, Lasse Midtsian Nymann e Linda Dale, com produção de Nemo, Alasu, Nymann e ainda Tom Oehler, Wojciech Kostrzewa, Pele Loriano e Nikodem Milewski.