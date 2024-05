Mario Kart 8 Deluxe é o jogo mais vendido de sempre da Nintendo

Jogo de corridas da Switch já vendeu quase 62 milhões de cópias. Wii Sports vendeu 83 milhões, mas é excluído das contas porque era oferecido em conjunto com a consola.

O canalizador animado mais famoso do mundo – com um talento improvável para missões de resgate e corridas de karts – voltou a bater mais um recorde para a Nintendo. Mario Kart 8 Deluxe, a versão para a Switch do jogo de corridas que já tinha sido um sucesso estrondoso na Wii U, tornou-se o jogo mais vendido da história da empresa japonesa.

De acordo com o relatório fiscal da Nintendo divulgado a 7 de Maio, Mario Kart 8 Deluxe vendeu, desde o lançamento, em Abril de 2017, quase 62 milhões de unidades. Para referência, o segundo título mais vendido na Nintendo Switch foi o jogo Animal Crossing New Horizons, com mais de 45 milhões de cópias vendidas.

E sim, em bom rigor, é Wii Sports é o jogo da Nintendo conta mais vendas: 82 milhões de cópias. Porém, tendo em conta que o jogo era oferecido em conjunto com a Nintendo Wii, sempre que a consola era comprada, é excluída a comparação com os restantes.

A franquia Mario Kart tem sido, consistentemente, um sucesso de vendas ímpar, superando muitas vezes os outros títulos do Mario, que não incluem corridas. Mario Kart 8 foi o mais vendido da Wii U (8,46 milhões); Mario Kart Wii, o mais vendido da Wii (37,38 milhões); Mario Kart 7, da 3DS (18,99 milhões). Na Nintendo DS, Mario Kart DS ficou em terceiro lugar (23,60 milhões), atrás de Nintendogs e do jogo New Super Mario Bros.

As corridas alucinantes de Mario em karts (e, a certo ponto, em motos e asas-deltas) começaram em 1992, com o lançamento de Super Mario Kart para a Super Nintendo Entertainment System (SNES). Sublinhando o “alucinantes”, o site de jogos BonusFinder, medindo os batimentos cardíacos de vários gamers, concluiu que os jogos Mario Kart são os mais stressantes, tendo ficado à frente de jogos bem mais violentos como Call of Duty e Dark Souls.