A face hipócrita do debate sobre a imigração

A ideia onírica de abrir as portas a imigrantes sem acautelar as condições para os legalizar, acolher, encaminhar e proteger foi um crime contra o país e contra as pessoas.

1. A discussão sobre a imigração parece uma reacção a estímulos digna do cão de Pavlov. Nada do outro mundo se os estímulos não fossem sempre desgraças, o que transforma as reacções em sobressaltos que beneficiam os que usam a imigração para promover a exclusão e o caos. Depois de uma tragédia como a que matou dois imigrantes e feriu 14 num incêndio em Lisboa, pouco mais há a fazer senão lamentar as vidas perdidas e a condição em que se perderam. Quando Passos Coelho associa a imigração à criminalidade, só é possível reagir com crítica e consternação. Quando um grupo de imigrantes é barbaramente agredido no Porto por pessoas suspeitas de ligações a grupos racistas, “só há uma reacção a ter: condenar, sem ‘mas’, o sucedido”, como bem escreveu Andreia Sanches.