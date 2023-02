Fogo na Mouraria: “Há-de acontecer mais vezes. São 50 a viverem numa casa”

“Toda a gente sabe que isto é assim, e agora estão admirados”. Manuela Silva, 56 anos, ia a caminho do supermercado, ao início da fria manhã deste domingo, mas não resistiu a dar a opinião, ao ver o aparato dos jornalistas frente ao prédio com os números 53 a 59 da Rua do Terreirinho, no bairro lisboeta da Mouraria. O incêndio da noite passada, que causou dois mortos e 14 feridos, deixou à vista um rés-do-chão calcinado repleto de colchões e beliches encostados às janelas. Era onde viviam 22 pessoas, todas imigrantes asiáticos. Nove feridos já tiveram alta, disseram fontes dos hospitais de São José e de Santa Maria.