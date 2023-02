Incêndio no centro de Lisboa faz dois mortos e 14 feridos

Duas pessoas morreram e 14 ficaram feridas na sequência de um incêndio que deflagrou às 20h37, deste sábado, no rés-do-chão de um edifício de quatro pisos na Rua do Terreirinho, na Mouraria, no centro de Lisboa, confirmou ao PÚBLICO o Regimento de Sapadores Bombeiros da capital.

Os 14 feridos, quatro dos quais são crianças, foram transportados para os hospitais de Santa Maria, de S. José, e D. Estefânia, em Lisboa. “O fogo ficou confinado ao rés-do-chão do prédio de quatro andares. Já está extinto, e está-se a fazer o rescaldo", disse um elemento do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.