Aumento do tecto do complemento solidário abrange mais 22.500 idosos, estima o Governo

Mais 22.500 idosos vão passar a receber, a partir de Junho, o Complemento Solidário para Idosos (CSI) graças ao aumento, de 50 euros por mês, do valor de referência desta prestação social, segundo as estimativas do Governo. Já a eliminação do rendimento dos filhos como factor de exclusão para a sua atribuição deverá abranger 1500 idosos, projecta o executivo, que aprovou esta quinta-feira estas medidas. O universo actual de beneficiários do CSI é de cerca de 140 mil pessoas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt