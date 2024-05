As propostas da Aliança Democrática para ter “voz na Europa”

No Parlamento Europeu, a Aliança Democrática quer ver concretizada a autonomização do direito à habitação na Carta dos Direitos Fundamentais e a criação de uma força europeia de protecção civil.

A Aliança Democrática (AD) apresentou, esta quinta-feira, no dia da Europa, o seu programa eleitoral para as eleições europeias de 9 de Junho. No manifesto, intitulado "Voz na Europa", a AD defende que "precisamos de uma União equipada e robusta para enfrentar os novos desafios", nomeadamente na área da defesa, acentuados pela guerra na Ucrânia e no Médio Oriente, ou da habitação, que merece especial atenção da coligação. O programa conta com um total de 111 medidas, divididos em cinco capítulos.

A Europa que protege

Manutenção do apoio militar e económico à Ucrânia

Reforço da Aliança Atlântica

Criação de uma força europeia de protecção civil

A Europa que cresce

Dinamizar a estratégia para a competitividade da Europa

Reforma regulatória e aplicação do princípio uma entrada, duas saídas: para cada nova regulação introduzida, duas devem ser eliminadas, de forma a reduzir e simplificar a regulamentação existente

Nomeação de um comissário europeu responsável pela pasta das pequenas e médias empresas e redução da burocracia

A Europa que cuida

Reforçar a União Europeia da saúde

Autonomização do direito à habitação na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

Criação de uma estratégia europeia para os oceanos, que inclua a criação de um centro europeu de combate à poluição marinha em Portugal

A Europa que sente

Combater todas as formas de discriminação, incluindo o racismo e a violência

Promover a igualdade de direitos e salarial entre homens e mulheres

Compromisso com o acesso efectivo aos direitos dos cidadãos com deficiência

A Europa viva