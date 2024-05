Carlos Moedas é o mandatário da candidatura da AD às europeias

A mandatária para a juventude será a segunda mais jovem deputada do PSD, Ana Gabriela Cabilhas, em quem o partido apostou para discursar na sessão do 25 de Abril.

Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa e antigo comissário europeu, será o mandatário nacional da candidatura da Aliança Democrática (AD), encabeçada por Sebastião Bugalho, às eleições europeias. A mandatária para a juventude será uma das mais novas deputadas do PSD no Parlamento, Ana Gabriela Cabilhas.

A informação foi divulgada pela AD num comunicado enviado às redacções esta quinta-feira, em que refere que Carlos Moedas e Ana Gabriela Cabilhas vão intervir na apresentação do programa eleitoral da coligação entre o PSD, o CDS e o PPM às eleições de 9 de Junho, antes de Sebastião Bugalho.

Carlos Moedas é o actual presidente da autarquia de Lisboa, cargo que ocupa desde 2021, e já foi comissário europeu para a investigação, inovação e ciência entre 2014 e 2019. Antes disso, foi secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, de 2011 a 2014, e deputado na Assembleia da República.

No primeiro discurso enquanto candidato às europeias, Sebastião Bugalho fez-lhe uma referência, ao lembrá-lo como uma das várias figuras do PSD que beneficiou do "sonho europeu": "Foi assim com um jovem alentejano de Beja, que foi para Paris estudar graças ao programa Erasmus, se tornou engenheiro e voltou ao seu país, para mais tarde ser comissário europeu e presidente de Câmara", afirmou, na altura.

Ana Gabriela Cabilhas, em quem o PSD apostou para discursar na sessão solene comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril no Parlamento, é a segunda mais nova deputada do grupo parlamentar dos social-democratas, com 27 anos.

Na altura, fez um discurso centrado no apelo ao combate aos "extremismos", pedindo "tolerância e diálogo", a "responsabilização dos titulares dos cargos públicos" ou que se dê lugar às novas gerações e às mulheres na política. É nutricionista e coordenadora do Conselho Estratégico Nacional do PSD para a longevidade e bem-estar.