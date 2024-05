Aguiar-Branco acelera comissão especial para avaliar processo do Chega contra Marcelo

A reunião da conferência de líderes realizada esta quarta-feira decidiu, em cumprimento do Regimento da Assembleia da República, “constituir uma comissão parlamentar especial” com o objectivo de avaliar o processo que o Chega pretende abrir contra o Presidente da República por “traição à pátria”. Aguiar-Branco confirma querer resolver rapidamente a situação para que não fique a "pairar no espaço público a dúvida sobre a proposta do Chega".

