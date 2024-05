Parlamento ucraniano demite ministros da Agricultura e das Infra-Estruturas

As demissões surgem no âmbito de uma remodelação ministerial e após a detenção do ministro da Agricultura por suspeitas de corrupção.

O Parlamento ucraniano decidiu nesta quinta-feira demitir os ministros da Agricultura e das Infra-Estruturas do Governo do partido do Presidente Volodymyr Zelensky, no meio de acusações de corrupção e de uma aparente remodelação governamental.

O ministro das Infra-Estruturas, Oleksandr Kubrakov, que também era adjunto do primeiro-ministro, Denys Shmyhal, foi demitido pelo Parlamento numa aparente remodelação ministerial. Segundo a Reuters, o objectivo é dividir o importante ministério.

Na sua página de Facebook, Kubrakov afirmou que a sua demissão tinha sido uma surpresa. “A direcção do partido e o primeiro-ministro, Denys Shmyhal, não discutiram esta decisão comigo. Não fui convidado para as reuniões do partido e do comité competente”, afirmou.

As sementes de uma remodelação do Governo ucraniano já haviam sido lançadas em Março, quando Zelensky comunicou que pretendia "renovar" as instituições do Estado. Yevhenia Kravchuk, deputada do partido Servo do Povo, a que pertence o Presidente do país, afirmou, em declarações citadas pela agência Reuters, que esperava que “o Governo tomasse uma decisão de separar o ministério”, acrescentando que os novos ministros da pasta a ser separada seriam apontados “na segunda metade de Maio”.

Já o ministro da Agricultura, Mykola Solsky, tinha sido detido no dia 26 de Abril pelas autoridades anticorrupção ucranianas por suspeitas de estar envolvido num esquema de apropriação de cerca de 2500 hectares de terras do Estado no valor de cerca de sete milhões de euros, bem como de tentativa de apropriação de mais de três mil hectares, no valor de 190 milhões de euros.

Solsky havia negado as acusações de ter beneficiado de qualquer esquema, remetendo para o facto de o caso ter ocorrido quando ele ainda era advogado. No entanto, o ministro tinha, mesmo assim, apresentado a sua demissão.

A demissão de Solsky foi aprovada pelo Parlamento ucraniano (em ucraniano, Verkhovna Rada) com 273 votos a favor, um contra, 11 abstenções e 35 ausências. Já para a demissão de Kubrakov votaram 272 a favor, 13 abstiveram-se, 36 não estavam presentes e nenhum deputado votou contra. As votações foram partilhadas no canal de Telegram do deputado Yaroslav Zhelezniak, do partido ucraniano Holos.