Ministro da Agricultura ucraniano detido em caso de apropriação de terras do Estado

O ministro da Agricultura ucraniano, Mykola Solsky, foi, esta sexta-feira, detido e libertado sob fiança no âmbito de um caso de corrupção na aquisição ilegal de terras pertencentes ao Estado ucraniano no valor de cerca de sete milhões de euros.

Solsky já tinha, esta terça-feira, sido acusado pelo Gabinete Nacional Anti-corrupção da Ucrânia (NABU, na sigla inglesa), algo que provocou a sua demissão na quinta-feira.

O ministro terá feito parte de um esquema de apropriação de 2500 hectares de terrenos do Estado no valor de 291 milhões de hryvnias (cerca de sete milhões de euros), assim como da tentativa de apropriação de mais 3282 hectares, no valor de 190 milhões de hryvnias (cerca de 4,5 milhões de euros).

Citados pela Reuters, os procuradores do NABU afirmaram em tribunal que as alegações são puníveis com pena de até 12 anos de prisão e envolvem um grupo de 12 funcionários públicos e empresários para expropriar terras de duas empresas públicas.

Solsky, que negou beneficiar de qualquer esquema, é o primeiro ministro do governo de Volodymyr Zelensky a ser formalmente acusado de corrupção. No entanto, o ministro da Defesa já tinha sido substituído por alegações semelhantes, no âmbito de uma política de corrupção zero.

Segundo o jornal inglês The Guardian, os procuradores anunciaram ainda que suspenderam por um mês o chefe adjunto do Conselho Regional de Zaporijjia por estar envolvido num esquema de suborno no valor de, pelo menos, 160 mil hrvynias (cerca de 15 mil euros).