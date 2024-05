A tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul motivou a organização do Miss Brasil Mundo a tomar a decisão de adiar o seu próximo concurso. O anúncio, feito nesta semana, refere-se à edição 2024 da disputa, que estava agendada para acontecer entre os dias 26 e 30 de Maio na cidade de Machadinho, localizada no Norte gaúcho, que faz fronteira com o estado de Santa Catarina.

