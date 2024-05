Depois de pesadelos na cozinha, Ljubomir no inferno dos hotéis: SIC prepara Hotel Hell

Depois de longa carreira na cozinha - incluindo na tv, com vários Masterchef, Pesadelos na Cozinha e Hell's Kitchen - a carreira televisiva do chef 100 Maneiras, Ljubomir Stanisic, que por estes dias se dedica a lançar os seus vinhos Mestiço, avança para o quarto (e não só).

A SIC prepara Hotel Hell, um formato em que Ljubomir percorrerá o país como hóspede especial de alguns hotéis, algo entre um hóspede dos infernos e um consultor crítico mas bem-intencionado: utilizando toda a sua experiência na restauração e na indústria da hotelaria e turismo, o chef e apresentador volta "em força", já tinha anunciado a SIC, "para salvar o negócio de proprietários de hotéis".

O programa será ao jeito de Pesadelo na Cozinha, em que Ljubomir ia de restaurante em restaurante apontando falhas à sua maneira directa e, digamos, assertiva, de modo a "salvar" essas casas comerciais, mas com a hotelaria como cenário.

Foto Hotel Hell, o original, já tinha sido visto em Portugal na SIC Radical DR

Para já, decorrem a procura e escolha de candidatos por parte da produtora executiva do programa, a Fremantle​. "Caso seja proprietário de hotel, residencial, pousada ou alojamento local e queira melhorar as condições do seu espaço ou a qualidade do serviço, inscreva-se já", anunciava a SIC ainda em Abril.

No site hotelhell.pt está disponível um formulário em que qualquer um poderá inscrever um hotel ou similar - a última questão é precisamente "Caso não seja proprietário, falou com o proprietário sobre a inscrição?".

No documento online pedem-se várias informações básicas: se tem restaurante, quantos quartos, preços, número de funcionários, historial, se é negócio familiar, etc.

Mas também se pedem detalhes mais sumarentos: "quais os cinco pontos fortes" do hotel e, como se esperaria,"faça uma lista de cinco problemas onde o hotel precisa de mais ajuda" (com bons exemplos: "Podem ser dívidas, hóspedes, limpeza, funcionários, etc.").

Hotel a hotel, já se imagina que haverá muito drama e alguns arrepios neste Hotel Hell. "Vem aí a experiência do ano e promete aquecer", garante a SIC, que aponta para "brevemente" a estreia.

Internacionalmente, foi o chef superstar Gordon Ramsay a fazer de "Deus e Diabo" no Hotel Hell, tendo em Portugal o programa sido transmitido precisamente pela SIC Radical (no primeiro anúncio do programa, em jeito de casting, a SIC utiliza imagens do programa original).

Curiosamente, o inferno hoteleiro português será mais um momento tv em que a carreira de Stanisic e Ramsay se cruzam, já que o chef britânico foi a estrela dos formatos de Pesadelo na Cozinha (Ramsay's Kitchen Nightmares no original) e de Hell's Kitchen, além de também ter sido o mestre em algumas temporadas da versão EUA do MasterChef.