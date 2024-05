Autoeuropa recorre ao layoff para reestruturar fábrica, CT recusa cortes

A Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa revelou esta quinta-feira que a administração da empresa vai fazer paragens temporárias em Junho e Julho, devido a uma reestruturação para a descarbonização da fábrica, mas adverte que não aceita penalizações salariais dos trabalhadores.

Segundo um comunicado interno divulgado hoje pela Comissão de Trabalhadores (CT) da fábrica de automóveis da Volkswagen, em Palmela, no distrito de Setúbal, a empresa, como determina a legislação em vigor, informou hoje que pretende iniciar na próxima semana conversações para a aplicação do layoff num período de oito dias no mês de Junho e de 13 dias no mês de Julho.

A CT da Autoeuropa adianta, no comunicado, que, “no contexto em que se aplica este layoff, não irá aceitar qualquer corte de salário aos trabalhadores”.

Contactado pela agência Lusa, o coordenador da CT, Rogério Nogueira, salienta que a aplicação do layoff "resulta de um contexto de investimento e de reestruturação da fábrica, não de qualquer situação imprevista, como a que se verificou no ano passado devido aos problemas de um fornecedor da Eslovénia".

“Trata-se de uma situação muito diferente da que se verificou no ano passado, em que a Autoeuropa teve de fazer uma paragem de várias semanas devido à falta de uma peça para o motor do T-Roc produzida numa fábrica da Eslovénia, que foi fortemente afectada pelas cheias que ocorreram naquele país, em Agosto do ano passado”, disse.

"Neste contexto, [de reestruturação da fábrica], não há razão nenhuma para haver cortes nos salários dos trabalhadores. E será isso que a CT irá defender nas reuniões da próxima semana”, frisou Rogério Nogueira.