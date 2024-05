Sexta na TV: da corte à savana, com Uma Primavera Portuguesa

As fotografias de Micha Bar-Am, As Longas Sombras e os Jardins Selvagens são outras escolhas do dia.

CINEMA

Marie Antoinette

AXN Movies, 21h10

Oscarizada pelo guarda-roupa, é uma versão pop da história da rainha francesa que subiu ao trono adolescente e acabou odiada pelos franceses e condenada à guilhotina. A protagonista é Kirsten Dunst.

A realização é de Sofia Coppola, que se baseia na biografia da historiadora britânica Antonia Fraser para pintar o retrato da jovem rainha de origem austríaca que encontra em França um universo frívolo e hostil. Mal-amada e ultrapassada pelos deveres reais, Maria Antonieta reinventa o seu próprio mundo, longe da realidade do país, o que a torna ainda mais impopular junto do povo.

Jardins Selvagens

RTP2, 22h53

Ano de 2002. A irlandesa Mary Reynolds é uma jovem designer paisagista que anseia concretizar os mais arriscados projectos de jardinagem. Depois de muitas dificuldades, é aceite no concurso da prestigiada Exposição de Flores de Chelsea (Inglaterra), também designada de “A Grande Exposição de Primavera”. Este evento é uma mostra anual de jardins realizada pela Royal Horticultural Society (RHS). As maiores atracções são os jardins e os arranjos florais.

Para provar o seu valor nesta competição e poder ganhar o respeito e credibilidade das mais importantes personalidades da área, Mary decide aventurar-se na criação do Tearmann sí - A Celtic Sanctuary, um jardim onde a natureza selvagem é associada à mitologia irlandesa. Assim, contra todas as expectativas, torna-se a mais nova vencedora de sempre da medalha de ouro na mais importante exposição mundial do género. Com realização e argumento de Vivienne De Courcy, Jardins Selvagens relata a história verídica de Mary Reynolds.

Jeanne du Barry - A Favorita do Rei

Prime Video, sexta-feira

Estreado no ano passado e exibido na abertura do 76.º do Festival de Cannes, o filme inspira-se na vida de Marie-Jeanne Bécu, a cortesã francesa de origem humilde que conquistou o coração do rei Luís XV e se tornou a sua última amante oficial. Foi rodado em Versalhes com um orçamento milionário (financiado pela Arábia Saudita), sob a direcção de Maïwenn. É a própria realizadora quem ocupa o papel principal, a contracenar com Johnny Depp no lugar do rei.

SÉRIE

As Longas Sombras

Disney+, streaming

Estreia-se um thriller espanhol de meia-dúzia de episódios, em torno de um grupo de mulheres cujas vidas são abaladas pela descoberta do destino trágico de uma amiga desaparecida há 25 anos.

DOCUMENTÁRIOS

1341 Frames de Amor e de Guerra

TVCine Edition, 18h55

Filmado pelo israelita Ran Tal e estrado em 2022, é um mergulho no arquivo de Micha Bar-Am, o veterano fotojornalista que nasceu em Berlim (em 1930), foi criado em Haifa (para onde a família se mudou ainda antes da criação do Estado de Israel) e construiu um vasto currículo em cenários de guerra e como correspondente da agência Magnum no coração do conflito israelo-palestiniano.

À medida que percorre os negativos do seu espólio, o nonagenário vai revelando as dúvidas, o autoquestionamento e o olhar de quem foi concluindo, ao longo dos anos, que “se estás demasiado próximo dos eventos, perdes a perspectiva”. O resultado, diz a sinopse, é “uma exploração profunda da fotografia, da memória e do custo pessoal de uma vida dedicada a registar um conflito”.

Uma Primavera Portuguesa

RTP1, 22h43

Documentário de António Louçã e Sofia Leite carregado de recordações do 25 de Abril, mas numa perspectiva diferente da habitual: a da equipa que a República Democrática Alemã enviou a Portugal para filmar a Revolução dos Cravos. Captaram, por exemplo, imagens de agentes da PIDE detidos em Peniche, com os quais falaram numa entrevista que foi “a única a ser emitida por alguma televisão”, sublinham os autores.

Para saberem como tudo aconteceu, foram falar com a realizadora que liderou essa equipa, Sabine Katins, que agora quebra “um silêncio de várias décadas”. Também o operador de câmara John Green é convidado a partilhar as suas memórias.

Viver com os Leopardos

Netflix, streaming

Estreia. Duas crias de leopardos protagonizam este documentário realizado por Alex Parkinson (responsável por Last Breath ou Lucy, o Chimpanzé Humano), que as observa de perto enquanto transitam da infância para a idade adulta.