Inteligência Artifical identifica quadros falsos à venda no eBay

Foi possível, com recurso a Inteligência Artificial, detetar 40 obras com alta probabilidade de falsificação. Especialista diz que é “apenas a ponta do icebergue”.

O que têm em comum um quadro de Claude Monet e outro de Pierre-Auguste Renoir? Foram ambos encontrados à venda no eBay e identificados como falsos por um mecanismo de Inteligência Artificial (IA).

O sistema de IA desenvolvido pela Art Recognition, empresa suíça, descobriu 40 pinturas com “alta probabilidade” de falsificação à venda na plataforma de comércio online.

Entre estas surge um suposto quadro de Claude Monet, Forest With a Stream, com o valor de 599 mil dólares (cerca de 557 mil euros) e um aparente estudo de Pierre-Auguste Renoir, a 165 mil dólares (cerca de 153 mil euros).

Foto Vendido como um estudo de Renoir, a pintura de 165 mil dólares foi classificada como "não autêntica" pela Art Recognition eBay

Em declarações ao The Guardian, Carina Popovici, fundadora da Art Recognition, revelou que o algoritmo identificou todas as imagens dos quadros analisadas como falsas. “Fizemos o download de algumas imagens e havia falsificações em todo o lado. Tudo o que analisamos acabou por não se revelar arte real, com uma probabilidade negativa de 95% ou mais. Tenho a certeza de que esta é apenas a ponta do icebergue”, explica a especialista em autenticação de arte.

Segundo o site da Art Recognition, a tecnologia de IA faz uso de dois tipos de redes neurais artificiais que capturam as características principais de um artista, desde a paleta de cores às pinceladas. Através da Rede Neural Convolucional (CNN, do inglês Convolutional Neural Network) e de um transformador SWIN, é possível categorizar as pinturas como “autênticas” ou “não autênticas”.

“Antes era muito difícil identificar estas coisas, porque não é possível retirar amostras de uma imagem na internet, mas com a nova tecnologia é fácil. Pode-se simplesmente fazer o download de uma imagem e em 10 minutos já se tem o resultado”, refere Popovici.

A especialista conta ainda que tenta contactar a empresa de comércio desde Dezembro do ano passado, não tendo obtido ainda respostas. “Estou extremamente frustrada por não me responderem. Têm responsabilidade, não podem simplesmente fingir que não vêem o que está a acontecer, pois existem muitos casos. Há indicações claras de que há um grande problema”, ressalta a directora da Art Recognition.

Em resposta ao The Guardian, o eBay salientou que a venda de artigos falsificados é “estritamente proibida”. A empresa garante ainda que tem um compromisso em garantir a autenticidade de todos os produtos à venda na plataforma. ​

Texto editado por Pedro Guerreiro