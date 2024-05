Ex-vice-provedora desafia ministra a explicar acusações à mesa da Santa Casa

Ana Vitória Azevedo, que se demitiu do cargo de vice-provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) em Março, disse, esta quarta-feira, na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, estar "chocada" com as afirmações da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Ramalho, que numa entrevista à RTP, acusou a provedora Ana Jorge de não ter feito “nada” para resolver a situação difícil daquela instituição e dos membros da mesa por si liderados se terem beneficiado “a si próprios", em detrimento “de todas as pessoas que estão na operação”, muitas delas a receber perto do salário mínimo.

