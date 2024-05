China e Sérvia comemoram “futuro comum” durante visita de Xi

Viagem do Presidente chinês ao país balcânico coincide com o aniversário do bombardeamento da NATO que destruiu a embaixada chinesa em Belgrado, em 1999.

A China e a Sérvia concordaram em partilhar um “futuro comum”, durante a visita do Presidente chinês, Xi Jinping, ao país dos Balcãs, que é parte da sua missão de fortalecer relações com aliados nas imediações da União Europeia.

Xi está a fazer a primeira viagem à Europa em cinco anos e o périplo é encarado como um esforço para fortalecer os laços com países do Leste europeu pró-russos e destinatários de forte investimento chinês. Ao fim do dia, Xi viaja para a Hungria.

“Estamos a escrever uma página de história hoje”, disse o Presidente sérvio, Aleksandar Vucic, perante uma multidão que se juntou em frente ao palácio presidencial para receber Xi, aplaudindo e cantando “China, China”.

Os dois países assinaram 29 acordos para promover a cooperação legal, regulatória e económica. A Sérvia irá também passar a ser o primeiro país europeu em vários anos a entrar num acordo de comércio livre com a China, assim que o tratado assinado no ano passado entrar em vigor a partir de 1 de Julho.

Vucic disse que desde 2020 que a China tem sido o principal investidor na Sérvia e que esse investimento era 30 vezes superior face à última década. O acordo de comércio livre irá garantir exportações livres de tarifas para 95% dos produtos sérvios na China ao longo de um período entre cinco e dez anos, explicou.

Xi disse que a China está preparada para importar mais produtos agrícolas de alta qualidade da Sérvia e irá promover mais voos directos entre Belgrado e cidades chinesas.

Os dois líderes falaram de uma parceria sólida. Ao lado da Hungria, a Sérvia é o país europeu que mais apoia o enorme projecto de infra-estruturas da China, o Belt and Road, que se estende entre a Ásia e a Europa.

“A Sérvia tornou-se o primeiro parceiro estratégico da China na Europa Central e do Leste há oito anos, e torna-se o primeiro país europeu com o qual iremos construir uma comunidade com um futuro partilhado”, afirmou Xi.

Os dois presidentes disseram apoiar a soberania e a integridade territorial de cada um dos respectivos países, o que significa que a Sérvia considera Taiwan, vista por Pequim como uma província separatista, como parte da China, tal com a China considera o Kosovo, que declarou independência em 2008, como parte da Sérvia.

“Em conjunto iremos confrontar a hegemonia e a política do poder”, disse Xi.

Visita simbólica

A visita de Xi coincide com o aniversário do bombardeamento pela NATO da embaixada chinesa em Belgrado, em 1999, durante a campanha militar contra a antiga Jugoslávia para forçar o então homem forte sérvio, Slobodan Milosevic, a pôr fim a uma perseguição contra os albaneses no Kosovo.

A NATO disse que o bombardeamento, que matou três jornalistas chineses e feriu 20 cidadãos chineses, foi acidental. O episódio gerou revolta na China e levou a um pedido de desculpas do então Presidente norte-americano, Bill Clinton.

“O povo chinês aprecia a paz, mas nunca irá permitir que uma tragédia histórica se repita”, disse Xi num artigo de opinião publicado no diário Politika na terça-feira.

Vucic disse que os dois países concordaram em estabelecer um comité intergovernamental sobre tecnologia, que irá permitir à Sérvia ter acesso a tecnologia de ponta e a usar inteligência artificial.

A China detém minas e fábricas na Sérvia e emprestou milhares de milhões para a construção de estradas, pontes e novas infra-estruturas, tornando-se um parceiro fundamental no desenvolvimento da Sérvia.

Na terça-feira, Xi deixou França depois de uma visita de dois dias em que não prometeu quaisquer concessões relevantes nos sectores do comércio ou da política externa, mesmo com a pressão do Presidente, Emmanuel Macron, em assuntos como acesso ao mercado ou a guerra na Ucrânia.