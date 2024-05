A quarta edição do Rewilding Photo Contest quer mostrar “os magníficos ecossistemas” em Portugal

Estão abertas as inscrições para a quarta edição do concurso de fotografia de natureza Rewilding Photo Contest. A organização mantém as quatro categorias (Fauna, Flora e Fungos, Paisagens com habitats naturais e Jovem fotógrafo, categoria destinada a jovens até aos 25 anos), bem como os prémios monetários para os três primeiros classificados em cada categoria.

O concurso, informa a Rewilding Portugal, tem como principal objectivo "promover o património natural português" e a sua respectiva "valorização e protecção", através da fotografia de natureza como meio de dar a conhecer "os magníficos ecossistemas e respectivas espécies de fauna e flora selvagem" que existem em Portugal.

A inscrição no concurso é gratuita, sendo que cada participante pode apresentar uma fotografia por cada uma das categorias previstas — até ao fim do dia 1 de Junho.

A organização deixa claro que "não serão aceites fotografias que versem sobre espécies domesticadas", assim como "não serão admitidas fotografias de animais que estejam sujeitos a cativeiro".

O anúncio público dos premiados decorrerá no dia 15 de Agosto e a entrega de prémios acontecerá durante a realização do Naturcôa, no Sabugal.

Os primeiros classificados recebem 250 euros, os segundos classificados 150 euros e os terceiros classificados 75 euros de prémio.

Aqui fica a galeria com os vencedores da edição anterior.