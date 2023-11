Uma raposa e uma árvore. Eis o fotógrafo vencedor do Rewilding Photo Contest

Com três distinções — primeiro lugar em Fauna, primeiro lugar em Paisagens Naturais e segundo lugar em Flora e Fungos —, Ricardo Lourenço foi o grande vencedor da terceira edição do Rewilding Photo Contest, concurso este ano realizado em colaboração com o Naturcôa.

Uma das suas fotografias, vencedora da categoria Fauna, revela uma raposa na sua rotina noctívaga. Ricardo foi surpreendido por algumas raposas que deambulavam junto a Degolados, Campo Maior, enquanto fotografava Abelharucos. "No final do dia, ficava até à última hora para aproveitar a luz. Nesses finais de dia, reparei que algumas raposas deambulavam por aquele território. A partir dessa altura até Agosto deste ano, fui acompanhando a história destas raposas", conta à Fugas. "Das quatro que fui conseguindo identificar, duas eram mais confiantes e aproximavam-se. Foi uma dessas raposas que fotografei a subir a esta árvore situada por cima de uma colónia de Abelharucos, onde as aves passavam a maior parte do dia, utilizando-a como poleiro habitual."

Foram premiados três fotógrafos por cada uma das quatro categorias (Fauna, Flora e Fungos, Paisagens Naturais e Jovem Fotógrafo), com especial destaque para esta última, a recém-criada categoria de Jovem Fotógrafo onde podiam participar todos os jovens até 25 anos de idade. Neste particular, o vencedor foi Nuno Fialho, ficando o segundo lugar para João Albuquerque e o terceiro para Alexandre Dolgner.

Os primeiros classificados receberam 250 euros, os segundos classificados receberam 150 euros e os terceiros classificados receberam 75 euros de prémio.