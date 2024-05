Mário Machado condenado a dois anos e dez meses de prisão efectiva

O militante neonazi Mário Machado foi esta terça-feira condenado a dois anos e dez meses de prisão efectiva por incitamento ao ódio e à violência contra mulheres de esquerda em publicações nas redes sociais.

Em causa neste julgamento estavam mensagens publicadas no antigo Twitter (actual X), atribuídas a Mário Machado e Ricardo Pais, em que estes apelavam à "prostituição forçada" das mulheres dos partidos de esquerda, e que visaram em particular a professora e dirigente do Movimento Alternativa Socialista (MAS), Renata Cambra.

Além de Mário Machado, Ricardo Pais foi condenado a um ano e oito meses de prisão com pena suspensa durante dois anos.

A sentença foi lida esta terça-feira no Juízo Local Criminal de Lisboa, no Campus de Justiça, depois de, em Abril, nas alegações finais, o Ministério Público (MP) ter pedido uma pena de prisão efectiva para Mário Machado.

Sobre o outro arguido no processo, Ricardo Pais, acusado do mesmo crime por mensagens no antigo Twitter (actual X) em que apelava para a violação de mulheres de esquerda, o MP considerou então, nessa sessão, “equacionar a pena suspensa” por não ter antecedentes criminais.

O MP entendeu que os “arguidos têm de ser condenados”, salientando que a pena suspensa de Ricardo Pais poderia ir dos seis meses aos cinco anos de prisão. Para Mário Machado, foi defendida a condenação a uma pena efectiva superior a seis meses por reincidência.