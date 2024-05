A estratégia de Montenegro para as eleições: PS dá colo ao Chega

Durante as comemorações dos 50 anos do PSD, Luís Montenegro acusou o Partido Socialista de estar a "dar colo" ao Chega. "Era Chega para aqui e Chega para acolá, mas afinal o PS não se importa de dar colinho ao Chega", diz Montenegro. Tem razão o primeiro-ministro ou é uma estratégia eleitoral sem fundamento? A análise por Ana Sá Lopes neste Soundbite.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.