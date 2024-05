Príncipe Harry não se encontrará com o pai durante a visita ao Reino Unido

A agenda apertada do rei Carlos III ditou a impossibilidade do encontro com o filho mais novo.

O príncipe Harry está de regresso ao Reino Unido, para marcar presença nos dez anos dos Jogos Invictus, um evento multidesportivo para militares feridos ou doentes em combate, mas não deverá encontrar-se com o pai, ao contrário do que foi avançado por alguns media britânicos.

O Daily Mail avançou que Carlos III foi visto a chegar a Clarence House esta manhã, revelando que o regresso a Londres estaria relacionado com a chegada de Harry ao Reino Unido. No entanto, um porta-voz do duque de Sussex, citado pela revista norte-americana People, fez saber que o encontro entre pai e filho “infelizmente não será possível devido ao programa preenchido de Sua Majestade”.

O rei Carlos, de 75 anos, retomou na última segunda-feira os deveres reais públicos, poucos dias antes de celebrar um ano da sua coroação e depois de ter trabalhado nos bastidores durante vários meses, devido ao diagnóstico e tratamento a um cancro não especificado.

Além de Carlos, não é esperado que a cerimónia dos Jogos Invictus conte com a presença de qualquer outro membro sénior da família real, com os observadores da realeza britânica a considerarem este um sinal de que o rei não irá passar uma borracha por cima de tudo o que se passou nos últimos quatro anos, desde a decisão de Harry de abandonar os deveres reais e rumar à América do Norte.