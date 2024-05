Lobo, turfeiras e carvalhal no aniversário do Parque Nacional Peneda-Gerês

O único parque nacional do país faz 53 anos esta quarta-feira e, para celebrar, há Dia Aberto com várias visitas guiadas a partir da aldeia de Pitões das Júnias.

O Parque Nacional Peneda-Gerês comemora o 53.º aniversário e, para celebrar, a comissão de co-gestão do parque vai promover, esta quarta-feira (8 de Maio), um dia aberto com várias iniciativas.

O programa inclui visitas guiadas ao Centro de Interpretação do Lobo-ibérico, à turfeira do Poço das Rãs e ao projecto de condução do carvalhal no Baldio de Covelães, tendo como palco central das comemorações a aldeia de Pitões das Júnias, no concelho de Montalegre.

Inaugurado em Janeiro, o centro interpretativo faz uma homenagem ao lobo ibérico e convida os visitantes a conhecer esta espécie protegida, o seu habitat, as lendas e os fojos. Já as turfeiras são um ecossistema de zonas húmidas, formadas por espessas camadas de matéria orgânica parcialmente decomposta, que se formou lentamente, ao longo de milhares de anos, e que prestam serviços ecossistémicos muito relevantes, particularmente no contexto das mudanças climáticas, como seja a retenção de água, o sequestro de carbono e o refúgio de biodiversidade.

Segundo o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), durante o dia aberto está ainda prevista a apresentação do projecto da Branda Científica de São Bento do Cando e a assinatura de um protocolo de cooperação para a investigação científica neste território, um "laboratório vivo e dinâmico de biodiversidade, de elevado interesse científico e conservacionista".

O Parque Nacional Peneda-Gerês foi a primeira área protegida criada em Portugal, em 1971, e é a única com o estatuto de parque nacional, tendo sido mais tarde reconhecido como Reserva Mundial da Biosfera pela UNESCO. "Com aproximadamente 70.000 hectares de área, encerra um legado único que combina uma biodiversidade excepcional e um património cultural pleno de tradições ancestrais", destaca o ICNF em comunicado.