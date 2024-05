IL propõe debates a quatro e Livre critica modelo que “alimenta o bipartidarismo”

Depois de a AD e o PS se terem recusado a fazer debates para as eleições europeias com cada partido, as televisões propõem realizar três debates com todas as forças políticas com assento parlamentar e apenas um frente-a-frente entre a AD e o PS. O Livre e o PAN consideram positivo que se façam debates entre todos os partidos e num prazo "mais alargado", mas criticam a escolha de haver apenas um frente-a-frente entre os maiores partidos. Já a IL recusa a ideia e vai propor uma alternativa: debates a quatro.

Em declarações à CNN, João Cotrim de Figueiredo, candidato da IL às eleições europeias, questionou se a AD e o PS "têm medo de debater" e considerou "inaceitável" que estejam a "boicotar soluções que as televisões, com grande flexibilidade, propuseram". O partido vai, por isso, propor um modelo de debates com quatro partidos, o que corresponderia a um total de 12 debates, em que "todos se sentem à mesa com todos e possam esclarecer as suas posições".

Pelo Livre, fonte oficial diz ao PÚBLICO que o partido está "disponível para oportunidades que permitam esclarecer as pessoas e falar das questões e desafios europeus" e considera que esta proposta "será mais útil para os próprios eleitores", visto que o calendário está "mais alargado", algo que era uma "preocupação" do partido. Mas lamenta a decisão de se fazer apenas um frente-a-frente entre a AD e o PS, por considerar que esta opção "alimenta o bipartidarismo".

Já o PAN "agradece o esforço das televisões para proporcionarem a possibilidade de, pela primeira vez, existirem debates frente a frente entre os partidos com representação parlamentar", algo que, salienta, permite "uma visão mais plural para estas eleições". Mas o partido de Inês de Sousa Real lamenta também que "AD e PS não tenham arranjado disponibilidade para esclarecer melhor os eleitores sobre a visão e propostas que têm para o Parlamento Europeu".

A proposta inicial da RTP, SIC e TVI previa 28 frente-a-frente entre todos os partidos com assento parlamentar, mas a AD e o PS consideraram o calendário muito apertado, posição que mereceu críticas da maior parte dos partidos.

Questionada pelo PÚBLICO sobre que modelo de debates prefere e vai propor, a AD não quis responder, remetendo esclarecimentos para as televisões. Os restantes partidos ainda não responderam às questões do PÚBLICO.