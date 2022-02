ERC dá razão a queixa do BE e CDU e diz que debate na TVI entre Moedas e Medina foi “discriminatório”

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) deu razão às queixas do Bloco de Esquerda e da Coligação Democrática Unitária (CDU) e concluiu que o debate entre Fernando Medina e Carlos Moedas nas eleições autárquicas, transmitido pela TVI, foi um “tratamento discriminatório” em relação aos restantes candidatos autárquicos. Na deliberação a que o PÚBLICO teve acesso esta sexta-feira, a ERC delibera que a TVI não poderá realizar debates nestes modelos que “privilegiam determinadas candidaturas”, lê-se.

Em causa está o debate entre os candidatos Fernando Medina e Carlos Moedas transmitido pela TVI a 7 de Setembro, no âmbito das eleições autárquicas.

Analisadas as queixas do BE e da CDU, a ERC deliberou que, “no futuro”, as televisões - neste caso a TVI - devem abster-se “de realizar debates entre candidaturas, em período eleitoral, em violação do artigo 7.º da lei n.º 72-A/2015, de 23 de Julho, designadamente, privilegiando determinadas candidaturas em relação às demais, sobretudo quando estas preenchem o critério de representatividade política e social previsto na lei”.

Em reacção, o BE saúda a decisão da ERC “que dá razão ao Bloco e confirma que a TVI optou por realizar um debate discriminatório, em violação da lei”. “Este debate nunca devia ter acontecido. Não só lamentamos que a TVI o tenha feito, como lamentamos que o candidato da coligação PS/Livre e o candidato da coligação de direita tenham aceitado participar num debate que excluiu as outras candidaturas que, por força da lei, tinham de ser incluídas”, afirmam os bloquistas numa nota de imprensa enviada ao PÚBLICO.

“A decisão da ERC, ainda que infelizmente não tenha chegado a tempo de evitar a realizar deste debate discriminatório, contribui para que esta situação não se repita”, conclui o partido.

Na reclamação apresentada à Comissão Nacional de Eleições (CNE) - e reencaminhada à ERC -, o BE alegava que a escolha de apenas dois candidatos — PS e PSD — violava a lei eleitoral ao promover o debate em período de pré-campanha. “Dito de outra forma: a liberdade editorial não pode servir para justificar uma discriminação inaceitável”, lia-se.

À data, numa nota enviada às redacções, a CDU declara que se “dirigiu” à CNE para que seja assegurada a igualdade das candidaturas. “A tentativa de sobrevalorizar a candidatura de um candidato de um partido, o PSD, que tem idêntico número de vereadores eleitos quanto os da CDU, constitui um exercício para credibilizar eleitoralmente aquela candidatura num quadro em que manifestamente revela não ter”, lia-se.

Em resposta à CNE, a direcção da TVI afirmou que “durante o período da campanha eleitoral - mas já não durante o período de pré-campanha” é que “vigora a obrigação de suspender a colaboração regular de candidatos ao acto eleitoral” ou “impera a obrigação de observar equilíbrio, representatividade e equidade no tratamento informativo as notícias, factos e acontecimentos de relevo relativos às diversas candidaturas”. A TVI justificou que “a representatividade social e política percebida das várias candidaturas às eleições para os órgãos autárquicos do município de Lisboa.