Europeias: nova proposta das televisões prevê três debates com todos e um frente-a-frente PS e AD

A nova proposta de debates para as eleições europeias enviada pelas televisões aos partidos prevê três debates com todas as forças com assento parlamentar e um frente-a-frente PS e Aliança Democrática, disseram esta segunda-feira à Lusa fontes partidárias.

A nova proposta enviada no domingo pela RTP, SIC e TVI inclui debates com os oito cabeças-de-lista dos partidos com assento parlamentar em simultâneo nos dias 14, 21 e 28 de Maio e um frente-a-frente entre PS e Aliança Democrática (coligação que junta PSD, CDS-PP e PPM) no dia 23, de acordo com fontes partidárias.

O Expresso noticiou no passado dia 3 de Maio que o PS e a Aliança Democrática (AD) recusaram o modelo de debates proposto pela RTP, SIC e TVI para as eleições europeias de 9 de Junho, no qual estavam previstos 28 frente-a-frente entre os cabeças de lista dos partidos com representação na Assembleia da República.

O PS e a AD, de acordo com o Expresso, justificaram a recusa do modelo com o facto de ser um número elevado de duelos, que afectaria a campanha eleitoral, e admitiram aceitar um calendário mais leve.

No sábado, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, manifestou disponibilidade do partido para participar em debates com todos os candidatos às europeias, considerando que a proposta dos 28 frente a frente era excessiva porque a campanha não se faz apenas nas televisões.

A cabeça de lista do PS às europeias, Marta Temido, afirmou não conseguir "fazer debates com todos" os outros candidatos, devido ao "calendário curto" até às eleições, mostrando-se disponível para encontrar outros formatos.

Já o cabeça de lista da AD às europeias, Sebastião Bugalho, afirmou no domingo que o modelo de debates para este tipo de eleições é inédito e será necessário conciliar o interesse das televisões com o calendário de pré-campanha.

"O modelo de debates avançado pelas televisões nunca tinha acontecido numa eleição europeia. É natural que as candidaturas ainda tenham que se habituar ao facto de este modelo ter sido proposto", referiu o candidato da AD.

A campanha para as eleições europeias arranca no dia 27 de Maio e prolonga-se até 7 de junho. As eleições europeias estão marcadas para 9 de Junho.