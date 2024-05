PSV Eindhoven conquista 25.º título da sua história

O PSV Eindhoven conquistou neste domingo o 25.º título de campeão de futebol dos Países Baixos, depois de vencer em casa o Sparta Roterdão por 4-2, num jogo em que lhe bastava um empate para festejar.

A equipa de Eindhoven chega ao título a duas jornadas do final do campeonato, quando passa a somar 87 pontos, mais 12 do que o campeão da última temporada, o Feyenoord, que recebe o Zwolle também neste domingo.

A época tem sido histórica para o PSV, que, em 32 jogos disputados no campeonato, apenas perdeu uma vez, em Março com o NEC Nimègue, e leva 107 golos marcados, com uma média de 3,3 golos por jogo, e na Liga dos Campeões chegou aos oitavos de final, fase em que foi eliminado pelo Borussia Dortmund.

À frente da equipa está desde o início da época o treinador Peter Bosz, de 60 anos, antigo técnico de equipas como Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Lyon, que conquista agora o primeiro título da sua carreira.

Como curiosidade. o PSV é mais uma antiga equipa do treinador do Benfica Roger Schmidt a ser campeã. O técnico alemão esteve na formação neerlandesa entre 2020 e 2022, saindo depois para os "encarnados". O outros "ex" de Schmidt a ser campeão esta temporada foi o Bayer Leverkusen, na Alemanha, um título inédito que quebrou uma década de domínio do Bayern.