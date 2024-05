Basquetebol: Benfica vence FC Porto e conquista Taça Hugo dos Santos

Desentendimento junto ao banco do Benfica com adeptos do FC Porto forçou interrupção do encontro durante alguns minutos.

O Benfica conquistou neste domingo a Taça Hugo dos Santos de basquetebol pela sétima vez, depois de vencer o FC Porto na final, por 72-66, num jogo disputado no pavilhão Multiusos de Gondomar.

Depois de uma primeira parte equilibrada, que chegou ao intervalo com um empate (35-35), o Benfica conseguiu impor-se na segunda parte e conquistou o troféu, terminando com uma vantagem de seis pontos sobre os "dragões".

No plano individual, o portista Omlid (27 pontos e 8 ressaltos) e o benfiquista Toney Douglas (25 pontos e 6 ressaltos) estiveram em destaque, num jogo que ficou manchado por um episódio no terceiro quarto, com um desentendimento junto ao banco do Benfica (entre jogadores dos "encarnados" e adeptos do FC Porto) a interromper o encontro durante alguns minutos.

Os "encarnados", que tinham vencido a competição pela última vez 2017-18, conseguem a sétima Taça Hugo dos Santos do seu historial, reforçando o estatuto de recordista, enquanto o FC Porto continua com quatro troféus.