Instituições europeias abrem portas ao público para sensibilizar para eleições

Europeias de 9 de Junho são consideradas as mais importantes em 45 anos. “Use o seu voto ou outros decidirão por si” é o lema da campanha que mostra a actividade do Parlamento neste mandato

As instituições da União Europeia estão a abrir as portas ao público em Bruxelas e noutras cidades, com exposições e visitas especiais, para mostrar o trabalho da última legislatura e mobilizar a participação nas eleições de Junho para o Parlamento Europeu.

O objectivo é assinalar o Dia da Europa, que se comemora no aniversário da declaração Schuman de 9 de Maio de 1950, quando há 74 anos, o então ministro dos Negócios Estrangeiros francês e futuro presidente do Parlamento Europeu, Robert Schuman, propôs a criação de uma Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), que abriu caminho ao que mais tarde se converteria na União Europeia dos dias de hoje.

Numa altura em que falta cerca de um mês para as eleições europeias e 45 anos após a realização do primeiro sufrágio, em 1979, a mensagem é clara: todas as instituições da UE fizeram um trabalho pedagógico visando aproximar os cidadãos face a umas eleições muitas vezes apontadas como das mais importantes desde a fundação da União Europeia.

Sob o lema "Use o seu voto ou outros decidirão por si", o Parlamento Europeu apresenta um programa dirigido a um vasto público para o aproximar do trabalho legislativo desta câmara ao longo do último mandato, em que foram aprovadas cerca de 450 leis.

O Parlamento Europeu tem-se focado em proporcionar aos visitantes uma experiência sobre as eleições europeias, garantindo que as pessoas que o visitam saiam mais bem equipadas para participar neste acto eleitoral e com um conhecimento amplo sobre as sete famílias políticas que actualmente compõem o parlamento, assim como as respectivas propostas eleitorais.

O director de comunicação e porta-voz do Parlamento Europeu, Jaume Duch, disse à agência Efe que por "comparação com há cinco ou dez anos", o público tem hoje "uma percepção muito mais real do que significa ser membro da União Europeia". "Nestes anos [os cidadãos] viram a União Europeia a trabalhar sobre assuntos que lhes são muito próximos, como a campanha de vacinação ou o que foi feito por muitos Estados-membros para acolher os refugiados ucranianos."

Jaume Duch notou ainda que as sondagens "dizem que a visibilidade da UE é maior do que nunca, que a credibilidade é também mais alta e que há mais de 70% dos europeus que já sabem que o que é decidido em Bruxelas ou Estrasburgo tem impacto nas suas vidas".

No ano passado, o Parlamento Europeu recebeu cerca de 13 mil visitantes para o Dia da Europa, evento que habitualmente atrai num único dia cerca de 16% da média mensal de visitantes, de acordo com as estatísticas de 2023, citadas pela agência Efe.

O Parlamento Europeu acolheu também um programa paralelo composto por sessões de 30 minutos onde diferentes oradores falaram sobre temas como a desinformação, o papel das mulheres na política ou o aspecto chave do multilinguismo na instituição, onde toda a legislação aprovada deve ser traduzida nas 24 línguas oficiais.

Além de Bruxelas, o Parlamento também organizou eventos em outros locais onde tem sedes oficiais. No Luxemburgo, o dia aberto será a 9 de Maio, estando previstos concertos e espectáculos de dança. Na cidade francesa de Estrasburgo este dia aberto foi no passado sábado.

O Dia da Europa também se celebra nas restantes instituições com sede em Bruxelas e reunidas na rotunda Schuman, conhecida como o "Coração da União Europeia". Entre as suas actividades, a Comissão Europeia destaca o 20.º aniversário do alargamento da UE em 2004 e os 25 anos do euro, enquanto no Conselho Europeu os visitantes podem seguir o percurso efectuado pelos líderes da União Europeia à chegada para as cimeiras europeias e observar os diferentes stands que assinalam as tradições de cada Estado-membro.