Especial Europeias: o processo de decisão da UE e os segredos do Parlamento Europeu

No décimo episódio do Eurotopia, gravado no Parlamento Europeu, em Bruxelas, falamos do processo de decisão na União Europeia, do papel do lobby e dos segredos do Parlamento Europeu.

Com Milton Nunes, chefe de gabinete da presidente do grupo dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu e co-criador da Praça do Luxemburgo, e Henrique Burnay, senior partner na Eupportunity, consultora de assuntos europeus, e cronista no Expresso. E moderação de Joana Gama Gomes.

O Eurotopia é um podcast da Rede Público, que visa debater os desafios da Europa. Com Joana Gama Gomes, Beatriz Henriques Capão e Marta Ferreira.