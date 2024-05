Festival do Vinho de Foz Côa quer promover maior sustentabilidade do destino Douro Superior

A organização do evento, que decorrerá de 24 a 26 de Maio, diz que a prioridade desta edição será a sustentabilidade. Do programa fazem parte provas comentadas, colóquios e música de António Zambujo.

Agendado para 24 a 26 de Maio, em Foz Côa, o Festival do Vinho do Douro Superior quer fomentação uma aliança "minuciosa" entre os produtores de vinho e os agentes económicos que trabalham o Douro Vinhateiro destino turístico, para que a relação entre ambos os sectores económicos resulte numa maior sustentabilidade do destino.

"Pretendemos fazer uma ligação mais minuciosa entre a produção de vinhos e a sustentabilidade turística, através do enoturismo, dado que a iniciativa atrai muita gente a este território duriense, de forma a fazer a ligação entre ambos os sectores económicos importantes para o concelho", explicou, esta quinta-feira, à agência Lusa, o autarca de Vila Nova de Foz Côa, João Paulo Sousa.

O certame conta com uma centena de expositores que prometem levar a concurso e dar a conhecer aos apreciadores os melhores vinhos produzidos em territórios vinícolas inseridos na região demarcada do Douro.

"Todos os anos aumentamos o número de expositores, produtores de vinhos e produtos regionais, através de várias acções a orientar este sector para uma aposta sustentada para o desenvolvimento do Douro Superior", vincou o autarca social-democrata.

Segundo João Paulo Sousa, a sustentabilidade será a grande prioridade da XI edição do Festival do Vinho do Douro Superior. "Nós temos uma responsabilidade acrescida neste festival de vinhos, porque, para além de ser um dos melhores do seu género, na região do Douro, é também um destaque no país em que a nossa preocupação é trazer ao festival as melhores referências no sector dos vinhos", rematou.

O programa contempla ainda o Concurso de Vinhos do Douro Superior, provas comentadas de vinhos e azeites, colóquios ligados à vinha e ao vinho, entre outras actividades ligadas à viticultura e aos sabores regionais do Douro, Trás-os- Montes e Beira Interior.

A organização do festival é da responsabilidade da Câmara de Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda, com a produção da revista Grandes Escolhas. Além do espaço expositivo, que acontece no pavilhão da Expocôa, o programa integra o Concurso de Vinhos do Douro Superior, aberto a todos os que produzam vinhos nesta sub-região nas categorias Douro (branco e tinto) e vinhos generosos. "Um júri diversificado" avaliará os vinhos.

A animação musical ficará a cargo dos concertos de Sara Correia e do DJ Sérgio Miranda no dia 24 e de António Zambujo com o DJ Ricardo Reis no dia seguinte.