Nova conferência PSuperior: como vai a Inteligência Artificial revolucionar a Academia?

A Inteligência Artificial está presente em inúmeros momentos do nosso quotidiano e está a mudar a forma como aprendemos e como trabalhamos. Como estão as instituições de ensino superior a incorporá-la? O que pode mudar na formação dos futuros profissionais​? Este é o tema da próxima conferência PSuperior.

Na quarta-feira, 8 de Maio, pelas 14h30, no Técnico Innovation Center, no Arco do Cego, em Lisboa, juntamos José Varela, AI Evangelist na NTT DATA Portugal; Mário Figueiredo, professor do Instituto Superior Técnico; Sancha Barroso, estudante do Mestrado em Engenharia Informática e de Computadores; e Paulo Dimas, vice-presidente de Inovação da Unbabel e CEO do Centro para IA Responsável. O debate é moderado por Victor Ferreira, jornalista do PÚBLICO.

“Como é que a Inteligência Artificial vai revolucionar a Academia e os métodos de ensino?” é a segunda sessão da 5.ª edição das conferências do PSuperior e terá, como sempre, transmissão em directo através do site e das redes sociais do PÚBLICO.

As conferências PSuperior irão, nas próximas semanas e meses, percorrer o país. Juntam professores, investigadores, estudantes e profissionais das mais diversas áreas e o objectivo é reflectir sobre os desafios que marcam o presente e o futuro envolvendo no debate jovens dos diferentes graus de ensino de universidades e politécnicos.

O tema da primeira mesa-redonda desta nova série foi "Tecnologia e fraude académica. Como está o ensino superior a lidar com o problema?". Pode ser revista aqui. "Quero mudar o mundo. Posso ganhar a vida dedicando-me a causas sociais?" e "A publicidade e as redes sociais: os anúncios ainda funcionam no tempo dos influencers?" são alguns dos temas que se seguem.

Os interessados podem fazer-nos chegar as suas perguntas e sugestões para o email psuperior@publico.pt, estando ainda abertas as caixas de comentários das nossas redes sociais para, ao longo das sessões, ser possível colocar perguntas, em directo.

Estas conferências são parte integrante do PSuperior, um programa do PÚBLICO que procura promover a literacia mediática na comunidade de estudantes do ensino superior, e envolvê-los nos temas do quotidiano. O PSuperior conta com o apoio da Google, Fidelidade, Porto Editora, IPG Mediabrands, NTT DATA Portugal, Fundação Eugénio de Almeida, Fundação INATEL, Visapress e FUEL, permitindo que cinco mil estudantes tenham acesso a assinaturas do PÚBLICO.