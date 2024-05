A coreógrafa foi desafiada pelo Instituto Nacional de Artes do Circo para uma nova criação. Muda estreia-se esta sexta-feira no Teatro Aveirense.

À boca do palco, apresenta-se um intérprete. De indumentária preta, e com a amplitude dos movimentos do circo, mimetiza expressões que evocam um qualquer personagem de Charlie Chaplin. O corpo transforma-se, como no cinema mudo, em instrumento cómico.