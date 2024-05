Andreia C. Faria: “Pede-se de menos à poesia, mas também se pede demais”

Em Canto do Aumento, Andreia C. Faria regressa à prosa para falar do nosso tempo, sem propor receitas ou soluções. Face à “miséria da imaginação“, o que fazer? Talvez voltar atrás.

Pontua muitas frases com “não é?”, como quem procura empatia, ou respostas, perante o peso do mundo. Andreia C. Faria é uma das vozes mais urgentes e consensuais da poesia portuguesa contemporânea, ainda promessa, ainda jovem, mesmo ao fim de vários prémios (SPA de 2017 por Tão Bela Como Qualquer Rapaz, Prémio Literário Fundação Inês de Castro por Alegria para o Fim do Mundo em 2020, PEN Clube de 2023 por Canina) e de oito livros publicados.