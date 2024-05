Cientistas descobrem possível berçário de tubarões-martelo nas Galápagos do Equador

Uma equipa de investigadores descobriu um potencial local de reprodução de tubarões-martelo numa ilha do arquipélago equatoriano das Galápagos, no que seria um avistamento "muito raro", informou o parque nacional numa declaração na quinta-feira.

O chamado "berçário" será o primeiro local de reprodução de tubarões-martelo lisos, ou Sphyrna zygaena, nas Galápagos, se confirmado, disse o parque.

O tubarão-martelo liso é uma das nove espécies conhecidas de tubarão-martelo. É considerada "vulnerável" na lista de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza.

Cientistas de uma expedição do Greenpeace percorreram a Reserva Marinha das Galápagos há várias semanas, avistando uma jovem fêmea de cabeça de martelo ao largo da Ilha Isabela, a maior ilha das Galápagos, e marcando-a.

Os investigadores vão continuar a monitorizar o tubarão para confirmar que se encontrava numa zona de reprodução.

As Ilhas Galápagos, com sua vida selvagem única, foram fundamentais para a teoria da evolução do cientista britânico Charles Darwin. É o lar de muitas espécies não encontradas em outros lugares, como tartarugas gigantes, cormorões que não voam e iguanas marinhas.

Muitos estão também em perigo de extinção.

(Reportagem de Alexandra Valencia; redação de Kylie Madry; edição de Josie Kao)