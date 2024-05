Ministra propõe suplemento para a GNR que vai dos 365 aos 625 euros, mas não convence

Representantes da GNR não concordam com um suplemento por categorias profissionais e indexado ao salário do comandante-geral que ganha menos do que o director nacional da PJ.

A ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, propôs esta quinta-feira para a GNR um suplemento de risco diferenciado por categorias profissionais e indexado à remuneração-base mensal do comandante-geral no caso da GNR. A proposta causou de imediato reacções de protesto nas redes sociais porque os militares pretendiam um suplemento igual ao que é pago aos elementos da PJ e que é indexado ao salário base mensal do director nacional da Polícia Judiciária (PJ), que ganha mais do que as chefias da PSP e da GNR, nomeadamente 6819,79 euros.

De acordo com a proposta que a ministra apresentou, os oficiais passariam a ter um subsídio de 12% da remuneração base do comandante-geral da GNR, que é de 5.216,23 euros, a percentagem para os sargentos é de 9% e para os guardas de 7%.

Em termos de valores monetários, isto significa que os oficiais da GNR terão um aumento de 625,94 euros, os sargentos de 469,46 euros e os guardas de 365,13 euros.

Na primeira reunião estiveram a representar a GNR a Associação dos Profissionais da Guarda, a Associação Nacional de Sargentos da Guarda, a Associação Sócio Profissional Independente da Guarda, a Associação Nacional Autónoma da Guarda e a Associação Nacional de Oficiais da Guarda.

À saída, o presidente da Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), César Nogueira, explicou que a ministra disse que esta era uma primeira proposta. Porém, para César Nogueira “para primeira proposta o que ouviram foi muito mau". “O risco não pode ser dividido por categorias”, sublinhou o mesmo responsável que disse que “todas as associações demonstraram o seu desagrado à ministra e que vão fazer uma contraproposta".

Falta agora saber o que vai Margarida Blasco propor à PSP. Neste momento, a ministra está reunida com a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, o Sindicato Independente dos Agentes de Polícia, o Sindicato dos Profissionais de Polícia, o Sindicato Nacional da Carreira de Chefes, o Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia e o Sindicato Nacional da Polícia.

A proposta que a ministra apresentou à GNR difere das que o comando da GNR e a Direcção Nacional da PSP lhe enviaram.

As chefias das duas forças de segurança apresentaram dois cenários para o pagamento do suplemento de risco. O primeiro cenário previa a atribuição do suplemento de risco à PSP e à GNR na modalidade em que é aplicado o suplemento de missão à Polícia Judiciária (PJ). Na prática, o suplemento seria diferenciado por categorias profissionais e indexado à remuneração-base mensal do director nacional da PJ. No caso dos agentes desta polícia, os montantes variam entre os cinco e os 30% daquela remuneração-base, conforme a categoria profissional.

Nesta modalidade, o impacto financeiro para o Estado rondaria os 351 milhões de euros por ano. Nas propostas a que o PÚBLICO teve acesso não é explicado qual o cálculo feito para chegar àquele montante, nem que percentagens seriam aplicadas e a que categorias profissionais. É de sublinhar que estes 351 milhões traduzem o impacto real dos suplementos na despesa, porque não contemplam o valor que retorna aos cofres do Estado via pagamento de impostos.

Já quanto ao segundo cenário, as propostas apontavam para um acréscimo remuneratório num montante igual ao que foi concedido à PJ e para uma valorização profissional evolutiva ao longo dos quatro anos da legislatura de sete níveis remuneratórios. Essa evolução seria feita ao ritmo de dois níveis remuneratórios por ano nos primeiros três, e um no quarto ano. A criação do novo suplemento de missão da PJ traduziu-se num aumento para todos os profissionais da carreira de investigação criminal, na ordem dos 534,43 euros.

Este segundo cenário seria aplicado em duas fases. Numa primeira fase, os 534,43 euros seriam somados à componente fixa do suplemento de risco da GNR e da PSP que, actualmente, é de 100 euros. Assim, todos os profissionais, independentemente da categoria, passariam a receber 634,43 euros. Depois, e numa segunda fase, começaria então a valorização profissional por via dos níveis remuneratórios.

Nesta modalidade, e segundo as propostas apresentadas, o impacto financeiro para o Estado rondaria os 209 milhões de euros por ano, sem contar com o valor dos impostos. Este modelo que contempla a valorização da carreira para as duas forças era encarado também como uma forma de tornar tanto a PSP como a GNR mais atractivas, uma vez que ambas têm dificuldade em recrutar novos elementos.

Na última reunião com Margarida Blasco, que teve lugar a 22 de Abril, as estruturas da PSP e da GNR, que preferiram não apresentar nenhuma proposta concreta sem ouvir primeiro a do Governo, saíram com a promessa de que esta quinta-feira o Governo teria algo para apresentar.