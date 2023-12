Polícias em pé de guerra por causa de aumento de suplemento na PJ

O aumento de um suplemento na Polícia Judiciária (PJ) aprovado pelo Governo na semana passada que, nalguns casos, pode significar um acréscimo de 664 euros na remuneração mensal está a deixar as restantes forças de segurança em pé de guerra, multiplicando-se as exigências de um tratamento igual.

Prova disso é o sucesso da petição online lançada pelo Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia no sábado passado a queixar-se da discriminação e a exigir suplementos iguais aos da Judiciária para a PSP, a GNR e o corpo da guarda prisional, que reunia esta segunda-feira às 17h mais de 14.600 assinaturas. Medidas de protesto estão em preparação, mas o presidente do Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia (SNOP), Bruno Pereira, autor do texto disponível no site petição pública, não quer para já levantar mais o véu.

Na passada quarta-feira, o Conselho de Ministro aprovou um novo “suplemento de missão” que compensasse as carreiras especiais da PJ, para além do risco, das condições de “insalubridade, penosidade e desgaste rápido” associadas às respectivas funções. Segundo o Ministério da Justiça (MJ), o valor será pago 14 vezes ao ano com o salário base e prevê-se a sua actualização anual.

Existia já um complemento na Judiciária, mas que cobria apenas o risco. A integração das restantes componentes neste suplemento irá fazer com que, por exemplo, os inspectores passem a “auferir um valor mensal de 997 euros de suplemento de missão, o que representa um acréscimo de 519 euros, face ao valor anteriormente auferido a título de suplemento de risco”, informou o MJ numa nota. No caso dos especialistas de polícia científica, o aumento pode chegar a 664 euros (total mensal ficará entre 798 euros e 864 euros, consoante as funções) e nos seguranças da PJ a subida pode valer mais 187 euros mensais, fixando-se o global nos 665 euros.

No texto da petição, publicado antes por Bruno Pereira como opinião no Jornal de Notícias, o sindicalista queixa-se que o Governo trate “uns como filhos e outros como enteados” e lembra que depois de meses a negociar com o executivo os sindicatos da PSP apenas conseguiram obter “uma singela dádiva de 69 euros mensais, fixando o suplemento em pouco mais de 200 euros”.

“E não vamos falar dos suplementos de turno e piquete que se mantêm inalterados, por omissão do Governo, desde 2009, com máximos de 176 euros para oficiais e 150 euros para agentes”, acrescenta o presidente do SNOP. Bruno Pereira lamenta ainda que o Governo trate com menor dignidade “quem, todos os dias, coloca a sua vida em risco”.

Também o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, Paulo Santos, se mostra revoltado com o que diz ser uma injustiça, um sentimento que diz ser transversal a agentes, chefes e oficiais. “Não discordamos da medida em si, mas que deixe de fora as restantes polícias”, resume, insistindo que o risco e o desgaste que este suplemento visa compensar “são muito mais evidentes” nos elementos da PSP e da GNR.

E remata: “Isto não é admissível. Parece uma provocação. Devia envergonhar o senhor ministro da Administração Interna. Estamos cansados de falsos reconhecimentos, quando o que o Governo pretende é ter polícias low-cost.”

Quem reagiu no mesmo tom foi a Associação dos Profissionais da Guarda (APG), a mais representativa dentro da Guarda Nacional Republicana. Numa nota intitulada “Profissionais da GNR não são mão de obra barata!”, a associação lamenta que os vencimentos dos guardas sejam “tão parcos que chegam a ser atentatórios da dignidade profissional daqueles que todos os dias arriscam a vida em nome do Estado”. E completa: “Ao invés de demonstrar reconhecimento, apresentou o Governo aumentos salariais simbólicos, abaixo da inflação e que irão agravar a perda de poder de compra dos profissionais da Guarda”. No fim, a APG garante que, apesar de não ter direito à greve, não irá deixar cair este assunto e promete promover acções de protesto.

Também indignado está o presidente da Associação Nacional dos Oficiais da Guarda (ANOG), Diogo Barreiros, que não admite que haja polícias de primeira e de segunda categoria. “Sempre nos foi dito que não havia orçamento para aumentos, mas pelos vistos para a Polícia Judiciária há”, realça. Numa carta aberta, a ANOG diz não aceitar o tratamento discriminatório contra os profissionais da GNR, considerando “mais do que ofensivo, humilhante, a diferenciação negativa que atenta contra a família militar”.