Pelo menos 36 mortos em desabamento de auto-estrada no sul da China

Pelo menos 36 pessoas morreram na sequência do desabamento de uma auto-estrada na província de Guangdong, sul da China, de acordo com o balanço divulgado pela agência de notícias estatal chinesa.

A Xinhua informou que "36 pessoas tinham morrido e 30 ficaram feridas". Na quarta-feira, um balanço das autoridades da cidade de Meizhou dava conta de 24 mortos.

Vinte e três viaturas foram encontradas numa vala depois de um troço da auto-estrada com 17,9 metros de comprimento ter desabado, indicou o governo local em comunicado. Trinta pessoas ficaram feridas, nenhuma em risco de vida, referiu a nota. O acidente ocorreu pelas 2h00 de quarta-feira (19h de terça-feira em Portugal).

A província de Guangdong, que faz fronteira com Macau e Hong Kong, tem sido afectada por fortes chuvas, inundações e queda de granizo, nos últimos dias.

Imagens publicadas nas redes sociais e captadas pela imprensa local mostravam fumo e chamas a sair da vala onde os carros caíram. O solo por baixo da auto-estrada parece ter cedido, juntamente com o troço que desabou. As autoridades anunciaram que cerca de 500 pessoas foram enviadas para ajudar nos trabalhos de resgate. A razão do desmoronamento ainda não é conhecida.