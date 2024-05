Desabamento de auto-estrada mata 19 pessoas no Sul da China

Além das 19 vítimas, foram hospitalizadas 30 pessoas que, segundo a televisão estatal, não correm perigo de vida. Não se conhecem as causas do desabamento, que ocorreu na província de Guangdong.

Pelo menos 19 pessoas morreram esta quarta-feira, quando uma auto-estrada se desmoronou na província de Guangdong, no Sul da China, informou a imprensa local. Ficaram presos 18 veículos em consequência do colapso, detalhou a televisão estatal CCTV. O incidente "envolveu 49 pessoas, 19 das quais foram confirmadas como mortas", acrescentou.

A região tem sido afectada por fortes chuvas nos últimos dias e as equipas de resgate levaram 30 pessoas para o hospital, de acordo com a CCTV. As pessoas hospitalizadas não correm perigo de vida, acrescentou a televisão estatal.

Foto Região onde aconteceu desabamento tem sido afectada por fenómenos meteorológicos extremos XINHUA / WANG RUIPING / EPA

Um troço da estrada com 17,9 metros de comprimento ruiu por volta das 2h locais desta quarta-feira (19h de terça-feira em Lisboa), segundo as autoridades da cidade de Meizhou, na província de Guangdong.

No total, 18 veículos foram afectados pelo desabamento. Imagens publicadas nas redes sociais e captadas pela imprensa local mostram fumo e chamas a sair da vala onde os carros caíram.

As autoridades anunciaram que cerca de 500 pessoas foram enviadas para ajudar nos trabalhos de resgate. A razão do colapso ainda não foi indicada.

A província de Guangdong, que faz fronteira com Macau e Hong Kong, foi atingida por uma série de fenómenos meteorológicos violentos nas últimas semanas, desde inundações a um tornado.