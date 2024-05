Assédio laboral é um problema “grave e silencioso”. Número de queixas não espelha a realidade

Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego recebeu apenas uma queixa por assédio em 2023. Grande parte das situações não chegam a transformar-se em queixas por medo de represálias.

O ano de 2023 terminou com apenas uma queixa de assédio laboral recebida pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE). Estes números significariam avanços significativos no combate a este problema nos locais de trabalho portugueses se correspondessem à realidade, o que não acontece.