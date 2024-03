“O assédio moral e sexual é muito mais grave do que aquilo que é divulgado”

O relatório da comissão que averiguou as denúncias de assédio sexual e moral no CES de Coimbra foi conhecido esta semana. Mas investigadora destaca que “fora da academia também existe muito assédio”.

Um estudo coordenado por Lara Guedes de Pinho, professora do Departamento de Enfermagem e Investigadora do Comprehensive Health Research Centre (CHRC), da Universidade de Évora, concluiu que cerca de um em cada três estudantes do ensino superior referia, no ano lectivo 2022/ 2023, já ter sofrido de assédio sexual e cerca de metade de assédio moral. O inquérito lançado aos estudantes no presente ano lectivo já foi realizado e as conclusões deverão ser divulgadas até ao final do mês. Em entrevista ao PÚBLICO, Lara Guedes de Pinho adianta que o número de estudantes a relatar ter sido alvo de assédio sexual está em linha com o do ano transacto, fixando-se nos 33,6%, num universo de mais de mil participantes de sete instituições de ensino superior portuguesas, incluindo ilhas.