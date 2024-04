Quase 220 mil pessoas estiveram em Lisboa a celebrar os 50 anos do 25 de Abril

Cerca de 219 mil pessoas saíram à rua em Lisboa este 25 de Abril para celebrar os 50 anos da Revolução dos Cravos. A informação é avançada pela PSE, uma consultora de análise de dados que estuda mobilidade.

O número representa cerca de 3% da população portuguesa com mais de 15 anos, escreve a consultora em comunicado, e é de mais do dobro do registado em 2023. Desde 2021, pelo menos, a quantidade de pessoas a festejar o 25 de Abril em Lisboa aumentou sempre: 33.883 portugueses em 2021, 90.901 em 2022 e 104.664 em 2022.

Desfile da Liberdade, no Porto, juntou milhares de pessoas que desfilaram entre o Largo Soares dos Reis e a Avenida dos Aliados TIAGO LOPES Desfile da Liberdade, no Porto, juntou milhares de pessoas que desfilaram entre o Largo Soares dos Reis e a Avenida dos Aliados TIAGO LOPES Desfile da Liberdade, no Porto, juntou milhares de pessoas que desfilaram entre o Largo Soares dos Reis e a Avenida dos Aliados TIAGO LOPES Desfile da Liberdade, no Porto, juntou milhares de pessoas que desfilaram entre o Largo Soares dos Reis e a Avenida dos Aliados TIAGO LOPES Desfile da Liberdade, no Porto, juntou milhares de pessoas que desfilaram entre o Largo Soares dos Reis e a Avenida dos Aliados TIAGO LOPES Desfile da Liberdade, no Porto, juntou milhares de pessoas que desfilaram entre o Largo Soares dos Reis e a Avenida dos Aliados TIAGO LOPES Desfile da Liberdade, no Porto, juntou milhares de pessoas que desfilaram entre o Largo Soares dos Reis e a Avenida dos Aliados TIAGO LOPES Desfile da Liberdade, no Porto, juntou milhares de pessoas que desfilaram entre o Largo Soares dos Reis e a Avenida dos Aliados TIAGO LOPES Desfile da Liberdade, no Porto, juntou milhares de pessoas que desfilaram entre o Largo Soares dos Reis e a Avenida dos Aliados TIAGO LOPES Desfile da Liberdade, no Porto, juntou milhares de pessoas que desfilaram entre o Largo Soares dos Reis e a Avenida dos Aliados TIAGO LOPES Desfile da Liberdade, no Porto, juntou milhares de pessoas que desfilaram entre o Largo Soares dos Reis e a Avenida dos Aliados TIAGO LOPES Desfile da Liberdade, no Porto, juntou milhares de pessoas que desfilaram entre o Largo Soares dos Reis e a Avenida dos Aliados TIAGO LOPES Desfile da Liberdade, no Porto, juntou milhares de pessoas que desfilaram entre o Largo Soares dos Reis e a Avenida dos Aliados TIAGO LOPES Desfile da Liberdade, no Porto, juntou milhares de pessoas que desfilaram entre o Largo Soares dos Reis e a Avenida dos Aliados TIAGO LOPES Desfile da Liberdade, no Porto, juntou milhares de pessoas que desfilaram entre o Largo Soares dos Reis e a Avenida dos Aliados TIAGO LOPES Desfile da Liberdade, no Porto, juntou milhares de pessoas que desfilaram entre o Largo Soares dos Reis e a Avenida dos Aliados TIAGO LOPES Desfile da Liberdade, no Porto, juntou milhares de pessoas que desfilaram entre o Largo Soares dos Reis e a Avenida dos Aliados TIAGO LOPES Desfile da Liberdade, no Porto, juntou milhares de pessoas que desfilaram entre o Largo Soares dos Reis e a Avenida dos Aliados TIAGO LOPES Desfile da Liberdade, no Porto, juntou milhares de pessoas que desfilaram entre o Largo Soares dos Reis e a Avenida dos Aliados TIAGO LOPES Desfile da Liberdade, no Porto, juntou milhares de pessoas que desfilaram entre o Largo Soares dos Reis e a Avenida dos Aliados TIAGO LOPES A festa dos 50 anos de democracia levou à rua centenas de milhares de pessoas que encheram a Avenida da Liberdade, em Lisboa, para celebrar o 25 de Abril no tradicional desfile comemorativo Rui Gaudêncio A festa dos 50 anos de democracia levou à rua centenas de milhares de pessoas que encheram a Avenida da Liberdade, em Lisboa, para celebrar o 25 de Abril no tradicional desfile comemorativo Rui Gaudêncio A festa dos 50 anos de democracia levou à rua centenas de milhares de pessoas que encheram a Avenida da Liberdade, em Lisboa, para celebrar o 25 de Abril no tradicional desfile comemorativo Rui Gaudêncio A festa dos 50 anos de democracia levou à rua centenas de milhares de pessoas que encheram a Avenida da Liberdade, em Lisboa, para celebrar o 25 de Abril no tradicional desfile comemorativo Rui Gaudêncio A festa dos 50 anos de democracia levou à rua centenas de milhares de pessoas que encheram a Avenida da Liberdade, em Lisboa, para celebrar o 25 de Abril no tradicional desfile comemorativo Rui Gaudêncio A festa dos 50 anos de democracia levou à rua centenas de milhares de pessoas que encheram a Avenida da Liberdade, em Lisboa, para celebrar o 25 de Abril no tradicional desfile comemorativo Rui Gaudêncio A festa dos 50 anos de democracia levou à rua centenas de milhares de pessoas que encheram a Avenida da Liberdade, em Lisboa, para celebrar o 25 de Abril no tradicional desfile comemorativo Rui Gaudêncio Festejos dos 50 anos do 25 de Abril no Porto Paulo Pimenta Festejos dos 50 anos do 25 de Abril no Porto Paulo Pimenta Festejos dos 50 anos do 25 de Abril no Porto Paulo Pimenta \ Festejos dos 50 anos do 25 de Abril no Porto Paulo Pimenta Festejos dos 50 anos do 25 de Abril no Porto Paulo Pimenta Festejos dos 50 anos do 25 de Abril no Porto Paulo Pimenta Festejos dos 50 anos do 25 de Abril no Porto Paulo Pimenta Festejos dos 50 anos do 25 de Abril em Lisboa Rui Gaudêncio Festejos dos 50 anos do 25 de Abril em Lisboa Rui Gaudêncio Festejos dos 50 anos do 25 de Abril em Lisboa Rui Gaudêncio Festejos dos 50 anos do 25 de Abril em Lisboa Rui Gaudêncio Festejos dos 50 anos do 25 de Abril em Lisboa Rui Gaudêncio Festejos dos 50 anos do 25 de Abril em Lisboa Rui Gaudêncio Festejos dos 50 anos do 25 de Abril em Lisboa Rui Gaudencio Fotogaleria Desfile da Liberdade, no Porto, juntou milhares de pessoas que desfilaram entre o Largo Soares dos Reis e a Avenida dos Aliados TIAGO LOPES

Para referência, o número de pessoas a celebrar em Lisboa é de perto de 40% da população do concelho inteiro (544.851 habitantes) e um número superior à população do concelho de Cascais, por exemplo.

Entre os que saíram à rua para festejar a democracia e a liberdade, pouco mais de metade eram homens (53%). “O factor de maior diferenciação” entre os presentes, detalha a consultora, foi a instrução escolar. Enquanto 62% destes tinham formação superior, 29% tinham o ensino secundário e apenas 6% o ensino básico.

A faixa etária mais representada foi a das pessoas com 55 ou mais anos (44% dos celebrantes). Seguem-se os jovens entre os 15 e os 34 anos (34%) e a faixa etária dos 35 aos 54 anos, a menos representada (22%).

A contagem feita pela PSE limita-se ao “número de pessoas que circularam a pé na zona do Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade e Praça do Rossio”. A amostra do estudo é composta por 3670 indivíduos com mais de 15 anos, residente nas regiões da Grande Lisboa, Grande Porto, Litoral Norte e Centro e o distrito de Faro. Os dados foram recolhidos via GPS. A margem de erro do estudo é de 1,62%, para um intervalo de confiança de 95%.