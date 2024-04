Israel teme mandados de captura do Tribunal Penal Internacional

Rumores circulam há dias para uma eventual acção do TPI, com pressão internacional para que medida não vá em frente num momento em que há de novo discussões para um potencial cessar-fogo.

A guerra na Faixa de Gaza voltou a ser vista com o ângulo da justiça internacional, com uma especulação de que o Tribunal Penal Internacional (TPI), com sede em Haia, poderia preparar-se para emitir mandados de captura a figuras israelitas e palestinianas, e com o outro tribunal de Haia, o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), a rejeitar impor medidas provisórias à Alemanha pela venda de armas a Israel, mas ainda assim a dificultá-las.