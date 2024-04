Homem armado com uma espada é detido após ataque em Londres

Um homem armado com uma espada foi detido após um ataque contra pessoas que seguiam na rua e agentes da polícia em Hainault, no Leste de Londres, nesta terça-feira. Num comunicado, citado pelo jornal The Guardian, a Polícia Metropolitana diz: "A polícia e outros serviços de emergência estão em Hainault, num incidente grave em que foi detido um homem armado com uma espada".

Um homem de 36 anos foi detido depois de a polícia ter sido chamada para receber informações de que um veículo tinha sido conduzido contra uma casa na zona próxima da estação de comboios de Hainault, informaram ainda as autoridades.

Segundo a agência Reuters, as autoridades não têm qualquer indicação de que se trate de um caso de terrorismo e não estão à procura de outro suspeito.